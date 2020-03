Nissan Kicks é um SUV equilibrado

O Kicks estreou mundialmente no Brasil, que em 2016 foi sede das Olimpíadas e tinha a Nissan como patrocinadora. Dessa forma, o país saiu na frente até mesmo do México, primeiro mercado que produziu o modelo e que abasteceu as concessionárias brasileiras. Posteriormente, a fábrica da marca em Resende, interior do Rio de Janeiro, começou a montar o veículo. Na mesma época o Kicks começou a ser vendido nos Estados Unidos, que recebeu as unidades feitas no México.

Durante esse período o Kicks cresceu ano a ano. Inicialmente, o motor era a grande dúvida do consumidor. Mas aos poucos o brasileiro tem compreendido melhor que o desempenho de um carro não está necessariamente ligado à capacidade cúbica do propulsor. Dessa forma o 1.6 litro aspirado, que equipa todas as versões desse modelo, atende bem.

São 4,29m de comprimento e 2,62m de entre-eixos

São 114 cv de potência com gasolina e/ou etanol quando o motor atinge 5.600 rpm. O torque máximo, obtido a 4 mil rpm, é de 15,5 kgfm com qualquer combustível. Na versão SL, como a testada, o Kicks pesa 1.142 kg. A relação entre o peso e a potência é boa: 10 kg/cv. Como comparação, o Jeep Renegade 1.8 flex pesa a partir de 1.448 kg.

Essa equação reflete no bom consumo: com gasolina o consumo urbano em Salvador foi de 11 km/l. Na estrada o Inmetro aponta 13,7 km/l também com gasolina. O que poderia ser melhor é o tanque de combustível, que tem capacidade para somente 41 litros.

Há opção de duas cores, comoteto contrastante

O veículo é agradável de guiar e fácil de manobrar graças à assistência elétrica da direção. Nessa versão, o sistema de visão 360° é destaque, proporcionado pela fusão da imagem de quatro câmeras - uma traseira, outra frontal e duas laterais, instaladas abaixo dos retrovisores externos. Na linha 2020 todas as versões automáticas agregaram o piloto automático e

o limitador de velocidade.

Mercado

O Kicks é o produto mais importante da Nissan no mercado brasileiro: mais de 50% das vendas da marca no país são desse veículo. A opção mais barata é a S com câmbio manual, que parte de R$ 79.990. Com transmissão automática o modelo fica R$ 7 mil mais caro.

Uma das câmeras fica na logo dianteira O acabamento interior pode ser preto, bege ou marrom Bem equipado, o painel de instrumentos tem uma tela digital e o velocímetro é analógico Oporta-malas do SUV compacto leva até 432 litros Quatro câmeras geramuma visão de 360º

Uma das câmeras fica na logo dianteira O acabamento interior pode ser preto, bege ou marrom Bem equipado, o painel de instrumentos tem uma tela digital e o velocímetro é analógico Oporta-malas do SUV compacto leva até 432 litros Quatro câmeras geramuma visão de 360º

A opção avaliada pelo AUTOS, a SL, é a mais completa. O preço inicial é R$ 103.990, mas o Kicks pode ficar mais caro se o cliente optar pela pintura de uma cor com o teto em outra, como no carro das fotos. Neste caso é preciso desembolsar mais R$ 2.850. Para levar o interior marrom ou bege o gasto é menor: R$ 500. Originalmente a configuração SL tem acabamento em couro preto. Outra opção é gastar R$ 3 mil em um pacote que inclui um alerta de colisão com assistente inteligente de frenagem. Na dúvida, invista em segurança e não na estética.

Cores preferidas

No ano passado, 38% dos consumidores de Nissan na Bahia preferiram a cor branca, sendo que 27% deles optaram pela tonalidade branca diamond metálica, como no carro das fotos. Os tons de cinza (24%) ficaram com a segunda posição e a cor prata (15%) em terceira.