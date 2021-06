Nissan: novo presidente aposta em elétrico, exportação e sedã

A nova geração do Sentra foi confirmada para o mercado brasileiro

Nesta semana conversei com Airton Cousseau, novo presidente da Nissan Mercosul e diretor-geral da Nissan do Brasil. O brasileiro, que teve passagens pela GM e Hyundai, comentou sobre as oportunidades nas exportações para a filial brasileira, não só para veículos, mas também para autopeças.

O executivo, que tem grande experiência internacional nas Américas e na China, aposta que as tecnologias em desenvolvimento no país serão capazes de colocar o mercado em um novo patamar muito em breve.

O elétrico Leaf será oferecido em mais concessionárias no país

Uma dessas novidades é a célula de combustível produzida a partir do etanol da cana-de-açúcar, que está em desenvolvimento com o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen). Cousseau confirmou que a nova geração do Sentra, que é sucesso de venda em diversos mercados, chegará em breve ao Brasil.

Além disso, disse que as 180 concessionárias da marca no país vão comercializar o Leaf - atualmente a venda do elétrico é restrita a poucas revendas. Ou seja, finalmente o elétrico mais vendido do mundo será oferecido na Bahia.

PORSCHE 911, A VEZ DO GTS

A Porsche apresenta periodicamente novas configurações do 911, seu carro esporte mais icônico. Agora, a marca alemã revelou o novo 911 GTS 2022 da geração 992, que chega mais potente e com visual mais exclusivo nesta nova fase.

O 911 GTS vem equipado com o mesmo motor seis cilindros boxer 3.0 turbo do Carrera S, mas entrega mais. São 480 cv de potência e 58,07 kgfm de torque. Ou seja, 30 cv e 4,07 kgfm a mais.

A Porsche lançou a configuração GTS na nova geração do 911

Com esse aumento de potência e torque, a versão Carrera 4 GTS acelera de 0 a 100 km/h em 3,3 segundos, contra 3,6 segundos do antecessor. A transmissão pode ser automática de oito velocidades com dupla embreagem (PDK) ou manual de sete marchas.

São cinco configurações: Carrera GTS (R$ 919 mil), Carrera GTS Cabriolet (R$ 969 mil), Carrera 4 GTS (R$ 959 mil), Carrera 4 GTS Cabriolet (R$ 1.009 milhão) e Targa 4 GTS (R$ 1.009 milhão).

O LUXO DOS SUVS

Em 2014, o mercado premium no Brasil tinha 42% das vendas formadas por utilitários esportivos. Sete anos depois, o jogo virou: 65% dos emplacamentos de modelos de luxo no país são de SUVs.

A expectativa é que o segmento cresça ainda mais com a chegada de novas variantes com carroceria coupé, como o Audi Q5, que ganhou uma configuração Sportback.

O NOVO MOTOR DO CAPTUR

A linha 2022 do Captur só será apresentada dia 7 de julho, mas a Renault revelou nesta semana uma das suas principais atrações. O SUV será equipado com motor turbo TCe 1.3 flex de 170 cv e 27,5 kgfm a 1.600 rpm.

Esse propulsor é associado a uma transmissão automática do tipo CVT que simula oito velocidades. O motor 1.6 aspirado continuará disponível em algumas configurações do utilitário.

BMW: 70 MIL NO BRASIL

Instalada em 2014, a fábrica da BMW em Araquari (SC) acaba de atingir 70 mil veículos produzidos para o Brasil e exportação. O X1 conquistou o importante marco de 35 mil unidades fabricadas. A marca também produz no país o Série 3, o X3 e o X4.

ESTÉTICA ATUALIZADA

A Peugeot apresentou nesta semana a primeira atualização do 3008 desde que foi lançado como SUV, há quatro anos. Naquela época, foi considerado como uma opção com preço competitivo no mercado de utilitários esportivos pequenos, mas isso não é mais realidade. O preço agora parte de R$ 229.990, na versão de entrada Griffe, e chega perto de R$ 250 mil com o GT Pack.

A Peugeot atualizou a estética do 3008, mas o motor é o mesmo há 11 anos

Mas o principal ponto de atenção do modelo está sob o capô: desde que chegou ao país, no final de 2010, a marca aplica ao 3008 o mesmo propulsor. Trata-se do 1.6 turbo a gasolina que entrega 165 cv de potência e 24,5 kgfm de torque. A transmissão é automática de seis velocidades.

Entre os pontos altos, estão o design mais sofisticado e a qualidade dos materiais utilizados no interior, que tem até mesmo couro Alcantara na parte central do painel.