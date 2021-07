Nizan Guanaes abre evento sobre inovação na Escola de Administração da Ufba

Nizan Guanaes, consultor das principais marcas do Brasil e ele mesmo um case de sucesso no universo empresarial, quer que a Universidade Federal da Bahia (Ufba) e a Escola de Administração (EAUFBA), onde iniciou sua trajetória, se transformem em referência de protagonismo e inovação no Brasil. Convidado para abrir o evento Carreiras e Conexões, promovido pelo Conecta EAUFBA, a rede de ex-alunos da EAUFBA, o criador da N Ideias, investidor em startups e embaixador da Unesco, afirma que tem uma outra missão: ‘fazer de Salvador um dos centros do Brasil’.

O empresário abriu o ciclo de palestras do Carreiras e Conexões, nesta segunda-feira, 12, destacando a relação dele com a Escola de Administração e disse ainda que deve muito do seu sucesso à universidade. Por isso, viu na sua presença no encontro uma forma de retribuição. O primeiro dia foi de discussão sobre carreiras e as novas tendências do mercado. Nesta terça-feira, 13, no segundo dia de palestras, os assuntos em pauta serão a indústria criativa na Bahia e a pandemia, as experiências internacionais e a criação de startups de sucesso.

“Estou aqui para devolver tudo o que a Universidade Federal da Bahia me deu. Estou abrindo um evento que não se encerra. Nós temos que fazer com que a Ufba seja percebida no Brasil com todo o protagonismo que ela deve ter, e temos que fazer da universidade o centro de Salvador. E meu outro papel extra é fazer da cidade de Salvador um dos centros do Brasil, então, tudo se conecta de maneira muito importante”, afirmou Nizan.

Ele também destacou que os profissionais de administração têm um papel relevante no desenvolvimento do país, seja através da criação de startups ou de outras ideias inovadoras. E que os ex-alunos da Ufba devem ajudar nesse processo. “Que a gente use nosso prestígio para que o campo [da administração] seja respeitado e que na esfera federal a gente consiga atrair investimentos para a nossa escola”, afirmou.

Relembre o primeiro dia de palestras:

O evento, uma iniciativa de ex-estudantes da Escola de Administração, está na primeira edição e tem dois pilares, a mentoria para alunos e ex-alunos e a criação de um fundo de doações para investimentos na faculdade. A presidente do projeto, Luciana Ferreira, contou que a ideia foi inspirada em uma iniciativa similar que ela acompanhou na Universidade de Chicago (EUA), e disse que o evento na Bahia ficou maior do que o planejado.

“Tivemos uma receptividade muito positiva da universidade e de todos os envolvidos. Todos são ex-alunos da Escola de Administração da Ufba, e o desafio foi localizar cada um deles. Nesse processo, foi possível perceber quanta gente boa passou pela universidade”, disse.

Tendências

A proposta do evento é conectar os atuais estudantes de Administração com profissionais que estão no mercado e, através das trajetórias de quem é sucesso, inspirar quem está começando a carreira. Por isso, os temas dos painéis foram relacionados com assuntos da atualidade e demandas do mercado de trabalho.

Depois de Nizan, o head de startup da Amazon AWS, Fred Santoro, e o vice-presidente do Valor Capital Group, Carlos Costa, explicaram como funciona o ambiente tech no Brasil. A mediação foi de Luciana Ferreira, que é também gerente de produtos do Itaú. Carlos destacou as transformações da pandemia e a adaptação das empresas tradicionais que precisaram integrar o off line com o on-line, investir em mais talentos e capital.

“Todo mundo está movendo para o on-line, a pandemia mostrou isso, e o ambiente tec hoje funciona quase numa função de ecossistema, com os geradores de capital, provedores de serviços, consultores e outros atores que tentam potencializar esse elemento central”, disse.

Na sequência, a discussão foi sobre propósitos de carreira, com o fundador do Fundo Positivo, Harley Nascimento, e com o co-fundador da Sanar, Maurício Lima. A mediação foi de Marcelo Leal, gestor de projetos da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia (Secti).

O último painel da noite discutiu megatendências e o que esperar do futuro próximo. Os palestrantes foram o consultor, conselheiro independente de Administração e ex-sócio presidente da PwC, Fernando Alves, e o chefe de Novos Negócios do Google, Leonardo Assis. O sócio consultor do Instituto Planos, Raphael Trigueiros, mediou a discussão.

Durante o evento, o público enviou questões que foram respondidas pelos palestrantes. O primeiro dia do Carreiras e Conexões está disponível no YouTube. Confira a programação dos próximos dias ao lado. Para participar é preciso fazer a inscrição pelo site Carreiras e Conexões | Conecta EAUFBA , mas o evento também está sendo transmitido pelo YouTube.

Ainda estão previstas palestras de outros ex-alunos notáveis com o presidente do Conselho de Administração da Rede Bahia, Antônio Carlos Junior, o político e radialista Mário Kertész, a atual vice-prefeita de Salvador Ana Paula Matos e a policial militar responsável pela Ronda Maria da Penha, Major Denice.

Confira a programação:

13/07 às 18h30 - A indústria criativa na Bahia e a pandemia da Covid-19 com Mário Kertész e Paulo Miguez

13/07 às 19h10 - Da EAUFBA para o mundo: trilhas internacionais com Gabriel Mello e Taís Silveira

13/07 às 20h00 - Criando Startups de sucesso com Paula Morais, Ubiraci Mercês e Rodrigo Paolilo

14/07 às 19h10 - O papel do setor público na criação de ecossistemas com Major Denice, Ana Paula Matos e Leandro Lima

14/07 às 20h00 - A revolução do mercado financeiro brasileiro com ACM Júnior, Guilherme Costa e Diogo Pessoa.