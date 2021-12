Nizan Guanaes é diagnosticado com covid-19 pela segunda vez

De acordo com informações obtidas pelo Alô Alô Bahia, Nizan Guanaes foi diagnosticado com covid-19. É a segunda vez que o publicitário baiano contrai a doença e está com sintomas leves.

Do seu isolamento em Trancoso, no Sul da Bahia, trabalha por mais doações para as vítimas das chuvas na região, além de buscar soluções para superar o desafio logístico causado pela catástrofe.

Uma dos movimentos apoiados por Nizan é o Ação da Cidadania, fundado por Herbert de Souza, o Betinho. O publicitário e a esposa, Donata Meirelles, doaram mil colchões para que a entidade distribua para moradores do extremo sul.

Leia mais notícias no Alô Alô Bahia