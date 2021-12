Nizan Guanaes e Donata Meirelles doam mil colchões para vítimas de chuvas na BA

O casal Nizan Guanaes e Donata Meirelles anunciou nesta quinta-feira (23) que fez, junto com sua família, uma doação de mil colchões para moradores de cidades do extremo Sul da Bahia que foram atingidas nos últimos dias por fortes chuvas provocadas pelo ciclone tropical desde o começo de dezembro. A quantidade é metade do que está sendo necessário nas cidades no momento.

"A minha intenção maior com essa doação é incentivar que outras pessoas possam ajudar. O povo do Extremo Sul da Bahia necessita de ajuda neste momento", destacou Nizan.

Veja como ajudar

A campanha Natal sem Fome já prepara o envio de 70 toneladas de alimentos para a região, mas ainda é pouco. Por isso, de hoje até 18 de dezembro, tudo que for arrecadado será destinado para as famílias que se encontram em vulnerabilidade.

Cada R$1 arrecadado se transforma em um prato de comida. Doe o quanto puder em natalsemfome.org.br ou pelo PIX | CNPJ: 00346076000173.