Nizan Guanaes participará de painel de abertura da Expo Retomada

O empresário e publicitário baiano Nizan Guanaes confirmou participação na Expo Retomada Salvador, evento gratuito organizado pela GL events, e que acontece na próxima quarta-feira (11), no Centro de Convenções Salvador (CCS). Guanaes participará do painel de abertura, que contará ainda com o prefeito de Salvador, ACM Neto e do CEO da GL events no Brasil, Damien Timpério. O trio terá uma conversa descontraída sobre a cidade de Salvador e suas características tão peculiares, que fazem baianos e estrangeiros se apaixonarem por ela.

(Foto: Divulgação)

A Expo Retomada Salvador é uma realização da GL events, em parceria com a Prefeitura Municipal de Salvador, SEBRAE Bahia e conta com o apoio de todo o trade de turismo e eventos de Salvador.

O objetivo do encontro é demonstrar na prática como realizar eventos com segurança e responsabilidade, além de discutir tendências e protocolos do setor. Todos os participantes do evento terão a possibilidade de realizar o teste RT-PCR para Covid-19 de forma gratuita, oferecidos pela empresa Testes Moleculares.

As inscrições estão disponíveis pelo link www.ccs-salvador/expo_retomada.