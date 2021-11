No dia 22 de novembro, o publicitário Nizan Guanaes será a figura central do Almoço de Negócios que o portal Alô Alô Bahia realiza no Porto Salvador Eventos, localizado na região do Comércio.

Um dia antes, no domingo à noite, para celebrar a sua chegada à cidade, Nizan reunirá uma parcela expressiva do PIB da Bahia para jantar no restaurante Chez Bernard, de Ademar Lemos. O encontro será em torno da diretoria do Itaú BBA, maior Corporate & Investment Bank da América Latina.

