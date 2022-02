Nizan Guanaes vai receber a mais alta honraria concedida pela Alba

O publicitário Nizan Guanaes (Elias Dantas/Alô Alô)

Um dos profissionais da Publicidade mais prestigiados do país, conhecido pelo caráter inovador do seu trabalho, Nizan Guanaes acumula honrarias que reforçam sua identidade empreendedora. A mais recente será a Comenda Dois de Julho, em data a ser definida posteriormente pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). A lei 2030/2022, que concede a homenagem, foi promulgada pelo Parlamento estadual na última quarta-feira.

A iniciativa foi do deputado estadual Tiago Correia (PSDB), que reconhece feitos do homenageado, como a fundação do Grupo ABC, em março de 2002, que se tornou uma holding composta por 18 empresas. "Nizan Guanaes recebeu a medalha da Ordem de Rio Branco no grau Comendador pelo ex-presidente da república, Fernando Henrique Cardoso, sendo uma condecoração do Governo Brasileiro destinada a distinguir serviços meritórios e virtudes cívicas", ressaltou Correia. “Nizan vende a Bahia mundo afora. Ele merece todos os reconhecimentos”, completou Tiago em entrevista ao Alô Alô Bahia.

Trancoso ganhará espaço de eventos dentro de resort

Trancoso está prestes a receber um novo espaço de eventos. Trata-se do Chez Bisutti que funcionará dentro do Club Med, no vilarejo baiano. Com lançamento previsto para maio, o espaço será voltado para eventos sociais, com foco em casamentos. O empreendimento terá mais de mil m2 de área construída e contará com capacidade para até 350 pessoas sentadas. O local seguirá a arquitetura do próprio resort, mesclando o moderno e o rústico e integrado ao verde da natureza.

Na disputa

O TRPC Arquitetos, com escritórios em Salvador e em Porto, em Portugal, volta a concorrer ao prêmio internacional “Building Of The Year”, do ArchDaily, um dos sites mais conhecidos do segmento de arquitetura e decoração do mundo. Em 2022, o projeto do salão de beleza André Luís Coiffeur, na Pituba, desenvolvido pelo TRPC, concorre na categoria Healthcare Architecture, focada em Saúde e Bem-Estar. Em 2019, o escritório já tinha disputado ao prêmio, na categoria Hospitalidade, pelo projeto da unidade do Corredor da Vitória da Coffeetown.

Reunião intimista

O empresário Dado Souza celebra aniversário na próxima segunda-feira e comemora um dia antes com recepção entre amigos e familiares no apartamento onde mora, no Horto Florestal.

A cantora Marisa Monte (Leo Aversa/divulgação)

Imperdível

Marisa Monte acaba de anunciar que fará show em Salvador, nos dias 6 e 7 de maio, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Os ingressos estão à venda pelo Sympla e bilheteria do teatro. Além das canções do novo álbum Portas, o repertório do show destaca os momentos importantes da carreira de mais de três décadas da cantora e compositora.

Feira náutica Maior feira náutica do Norte/Nordeste, a Barco Show teve sua primeira edição em Salvador encerrada no domingo (6), no Terminal Náutico, no Comércio. O balanço, segundo o organizador do evento, Hugo Leonardo Assis, foi positivo, superando a expectativa inicial de movimentar R$ 10 milhões. "Essa primeira edição foi um sucesso. Tivemos uma repercussão incrível e a presença de pessoas e entidades muito importantes. O Barco Show cumpriu seu propósito, que é de implementar a cultura náutica na Bahia, trazendo os holofotes pro setor, gerando renda e desenvolvimento", nos disse Hugo, que espera dobrar o tamanho do evento em 2023.

Lançamento O café Reserva do Vale, produzido em Vitória da Conquista, escolheu o Almacen Pepe do Horto Florestal para apresentar aos clientes soteropolitanos os seus produtos, amanhã, a partir das 18h. O publicitário e produtor de conteúdo Pedro Valente será o embaixador do encontro em clima de happy hour, com música, comidinhas e degustação de café, é claro.

Recorde histórico O Transamérica Comandatuba fechou o ano de 2021 com 65% de ocupação, recorde histórico anual. “Muitos fatores nos ajudaram a conquistar esse percentual. O mais importante deles foi o investimento em ampliação da nossa conectividade aérea, ao fecharmos parcerias estratégicas com a Azul Linhas Aéreas e a LATAM para dar ainda mais conforto e segurança para os nossos hóspedes, já que contamos com um aeroporto próprio, com menor circulação de pessoas e a menos de 10 minutos do check-in”, nos disse o diretor geral do hotel, Rodrigo Galvão. O resort possui 363 ocupações, entre apartamentos, bangalôs e suítes, e está localizado na Ilha de Comandatuba, no município de Una (Bahia).