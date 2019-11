No 1º turno, Vitória não perdeu para os próximos adversários

Caso repita os resultados que conseguiu no primeiro turno da Série B contra os seus quatro últimos adversários, o Vitória escapa do rebaixamento com folga.

Na primeira metade do campeonato, o rubro-negro venceu o CRB por 1x0, fora de casa, e empatou as outras três partidas contra América-MG (0x0) Operário (0x0) e Coritiba (1x1).

Caso isso aconteça, o Leão termina a competição com 47 pontos, dois a mais do que os mágicos 45, que rodeiam os sonhos de toda equipe que joga para fugir da degola. Até o início da rodada, no entanto, de acordo com o departamento de matemática da UFMG, um time que chegar aos 42 pontos tem apenas 30% de chance de cair para a Série C.

Apesar do desempenho invicto no primeiro turno, o Vitória precisa ficar atento, afinal, a inversão dos mandos de campos pode oferecer um pouco mais de dificuldade ao time comandado pelo técnico Geninho.

Próximo adversário, o CRB é o melhor visitante de toda a Série B. Foram 27 pontos somados em 19 jogos. O time alagoano vai visitar o Vitória no Barradão, na próxima terça-feira (12). Antes, recebe o Atlético Goianiense no estádio Rei Pelé, em Maceió, às 19h deste sábado (9).

Outro time potencialmente perigoso é o Operário-PR, que é o segundo melhor mandante do certame, atrás, apenas, do líder e quase campeão Bragantino. Foram 36 pontos conquistados dentro do estádio Germano Krüger, no interior do Paraná.

Fecham a lista o América-MG, que é o 8º melhor mandante com 28 pontos somados em casa e o Coritiba, 9º colocado do campeonato como visitante.

