No aniversário de Ramon Menezes, Vitória perde para o Botafogo

Ramon Menezes completou 49 anos nesta quarta-feira (30), sem ganhar o presente que gostaria. No dia do aniversário, o técnico do Vitória lamentou a terceira derrota consecutiva do time na Série B do Campeonato Brasileiro.

O rubro-negro perdeu para o Botafogo por 1x0, em jogo válido pela 8ª rodada, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Aos 20 minutos do 2º tempo, Chay marcou o único gol de uma partida marcada por erros de passes e baixa produtividade da equipe baiana, que só chegou à meta adversária com perigo uma única vez.

Na duas rodadas anteriores, o Leão já havia tropeçado diante de Coritiba (1x0) e Londrina (2x1). Com o resultado, o Vitória se manteve na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com seis pontos, e agora com a mesma pontuação do lanterna, que é a Ponte Preta. Já o Botafogo subiu três posições, para 7º.



O JOGO

O primeiro tempo deixou a desejar tecnicamente. As equipes abusaram dos erros de passe e isso refletiu em poucos lances de emoção, principalmente o Vitória, que não conseguiu ser criativo e sequer protagonizou um lance de perigo real. O Botafogo esteve mais perto de abrir o placar.

O lance mais perigoso da etapa inicial foi produzido pelos donos da casa e saiu logo no primeiro minuto de bola rolando, quando Ronald chutou forte e acertou o travessão. O Vitória tentou reagir com Dinei, que cabeceou por cima do gol.

A equipe carioca voltou a incomodar após boa jogada de Chay. Ele ganhou da marcação rubro-negra e lançou Navarro. O atacante mandou uma bomba, que Ronaldo defendeu. Depois, Dinei também chutou forte, para fora. O Botafogo teve uma chance em cobrança de falta que Oyama mandou por cima da meta.

No segundo tempo, o Vitória seguiu tendo dificuldade de produzir jogadas ofensivas e o Botafogo continuou sendo mais propositivo. Aos três minutos, o alvinegro chegou com Pedro Castro, que dominou na entrada da área e fez a bola passar perto da trave antes de sair pela linha de fundo. Depois, Navarro cabeceou e Ronaldo pegou.

A resposta do Vitória veio com Pedrinho, aos 14 minutos. O lateral esquerdo bateu cruzado forte e chamou o goleiro Douglas Borges para o jogo. Ronan pegou o rebote e chutou por cima.

O Botafogo chegou aos gol que decidiu o confronto aos 20 minutos e de maneira improvável: Chay recebeu lançamento na direita e cruzou, só que a bola foi na direção da meta, em jogada que pegou Ronaldo de surpresa. O goleiro, que recuperou a posição de titular diante da equipe carioca, tentou acertar o posicionamento e ainda tocou na bola, mas acabou tendo que ir buscá-la no fundo da rede: 1x0.

O Vitória volta a campo no sábado (3), às 21h30, quando recebe o Goiás, no Barradão, em jogo válido pela 9ª rodada.

FICHA TÉCNICA

Botafogo 1x0 Vitória - 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Botafogo: Douglas Borges, Daniel Borges, Kanu, Gilvan e Guilherme Santos (Rafael Carioca); Luís Oyama, Pedro Castro e Chay (Marco Antônio); Ronald (Barreto), Rafael Navarro (Rafael Moura) e Diego Gonçalves (Matheus Frizzo). Técnico: Marcelo Chamusca.

Vitória: .Ronaldo, Raul Prata, Marcelo Alves (Guilherme Santos), Wallace, Mateus Moraes e Pedrinho; Gabriel Bispo (Cedric), Pablo Siles e Soares (David); Ronan (Bruno Oliveira) e Dinei (Ygor Catatau). Técnico: Ramon Menezes.



Estádio: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro

Gols: Chay, aos 20 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Chay, Luís Oyama, Gilvan, Rafael Carioca; Gabriel Bispo e Bruno Oliveira

Arbitragem: Lucas Paulo Torezin, auxiliado por Ivan Carlos Bohn e Rafael Trombeta (trio do Paraná).