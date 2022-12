No apagar das luzes, Codeba projeta um 'pedágio' para Porto de Salvador

No apagar das luzes de 2022, a Codeba conseguiu encontrar uma solução para a falta de espaço no pátio de triagem do Porto de Salvador que está preocupando mais o setor produtivo baiano do que a pequena quantidade de vagas para veículos na estrutura atual. São apenas 37 e a capacidade de movimentação de contêineres está sendo triplicada com as obras da Wilson Sons no Tecon Salvador. Atualmente, nos momentos de pico utiliza-se uma área reserva, que fica ao lado do pátio, mas a companhia docas lançou uma concorrência para a construção de um espaço fora do espaço do porto, de uso obrigatório e com uma cobrança.

A chiadeira é praticamente generalizada porque os donos de cargas já pagam taxas tanto para a Codeba, quanto para o Tecon. O pedágio seria mais uma despesa para o uso do porto.

O temor de quem depende do Porto de Salvador para operar é que retirar esta atividade de lá para uma área externa, de uso privado, obrigatório e cobrado, implica em transtornos como o aumento do custo do frete, redução do número de viagens por dia, aumento do tempo em trânsito, aumento do consumo de combustível, piora na relação porto-cidade e o custo adicional pelo serviço.

Além disso, o “passeio logístico” antes de adentrar ao porto poderia trazer problemas para a dinâmica urbana, que hoje tem o trânsito bem resolvido, com a Via Expressa concentrando a movimentação de cargas.

Uma das justificativas apresentadas pela Autoridade Portuária para a apresentação do projeto é que o espaço também forneceria conforto para os motoristas, com facilidades como restaurante/lanchonete, borracharia, área de descanso etc. O problema é que 80% das cargas são de origens ou destinos localizados em até 60 quilômetros do porto, com deslocamentos curtos que giram em uma média de 2h. Ou seja, a turma só irá utilizar, haja uma obrigatoriedade mesmo, porque sentido não faz.

Reservadamente há uma grande movimentação para o questionamento jurídico dessa solução que parece um problemão.