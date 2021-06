No Barradão, Vitória perde de virada para o Londrina: 2x1

O Vitória lamentou a segunda derrota consecutiva na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado (26), o rubro-negro perdeu para o Londrina por 2x1, no Barradão. Dinei abriu o placar no primeiro tempo, mas Adenilson e Tárik construíram a virada da equipe paranaense na etapa final.

O Vitória se apresentou diferente em cada um dos tempos. O Leão jogou no campo do adversário praticamente durante toda a etapa inicial. Pressionou, teve mais posse de bola, buscou o caminho do gol e conseguiu abrir o placar merecidamente.

A iniciativa e produtividade do primeiro tempo, no entanto, não foram vistas na etapa final. O Vitória caiu muito de rendimento e deu espaço ao adversário. O Londrina dominou as ações e foi efetivo diante da meta, apesar de ter contado com um erro da arbitragem para ganhar o jogo, já que o segundo tento do time paranaense foi assinalado em posição de impedimento.

Com o resultado, o Vitória caiu três posições na tabela e agora ocupa a 16ª posição. O rubro-negro tem os mesmos seis pontos do Brasil de Pelotas, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, em 17º lugar.

Já o Londrina comemorou o primeiro triunfo na Série B. A equipe paranaense somou sete pontos, deixou o grupo da degola, subiu cinco posições e está na 14ª colocação. Como a 7ª rodada ainda será finalizada, poderá haver mudança na classificação.





O JOGO

O Londrina levou o primeiro tempo inteiro sem levar perigo à meta do Vitória. A única finalização do time visitante foi registrada aos 26 minutos, quando Tiago Orobó cabeceou sem perigo. Já o rubro-negro criou algumas oportunidades antes de abrir o placar no finalzinho da etapa inicial.

A primeira delas foi logo aos cinco minutos, quando Raul Prata bateu e viu César espalmar. Depois, o lateral cruzou e David, de cabeça, mandou para fora. Gabriel Bispo arriscou de longe e assustou o goleiro rival. O chute de Soares também saiu pela linha de fundo. Já Bruno Oliveira mandou a bola por cima do travessão. Participativo, Raul Prata fez o mesmo no lance seguinte.

O gol estava reservado para Dinei. Após belo lançamento de Pablo Siles, o centroavante cabeceou no canto e abriu o placar no Barradão: 1x0. Foi o primeiro gol do centroavante nesta terceira passagem dele pela Toca do Leão.

Na volta do intervalo, o Vitória teve a chance de ampliar. Raul Prata cruzou e Dinei, de cabeça, assustou o goleiro César ao mandar a redonda ao lado do gol. O Leão não marcou e, na sequência, viu o Londrina conseguir o empate.

Aos sete minutos, Luiz Henrique fez boa jogada pela esquerda, invadiu a área e tocou para a área. Adenílson dominou e estufou a rede: 1x1 no Barradão. Pouco depois, o próprio Adenílson recebeu próximo à àrea e bateu de primeira, com perigo, só que dessa vez errou a pontaria.

Adenílson não assinou, mas participou do segundo gol do Londrina. Aos 18 minutos, ele cobrou falta e viu Tárik, de carrinho, empurrar para a rede: 2x1. O juíz anotou gol contra para Gabriel Bispo, mas foi Tárik quem tocou na bola. Erro duplo da arbitragem, já que a virada do time paranaense foi conquistada com um tento irregular, pois Tárik estava impedido. A Série B não tem VAR.

O Londrina quase marcou o terceiro gol aos 31 minutos, quando Caprini chutou no canto. Com uma boa defesa, Lucas Arcanjo evitou que o adversário ampliasse o placar. O Vitória tentou reação com o zagueiro Wallace ajudando no ataque. Ele cruzou e Samuel cabeceou para fora. Depois, Ygor Catatau mandou por cima do gol.

PRÓXIMO JOGO

O Vitória volta a entrar em campo na quarta-feira (30), às 21h30, quando visita o Botafogo, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. O jogo será válido pela 8ª rodada da Série B do Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

Vitória 1x2 Londrina - 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Vitória: Lucas Arcanjo, Raul Prata, Marcelo Alves, Wallace e Roberto (Pedrinho); Gabriel Bispo, Pablo Siles (Eduardo), Bruno Oliveira (Guilherme Santos) e Soares; David (Ygor Catatau) e Dinei (Samuel). Técnico: Ramon Menezes.

Londrina: César, Ricardo Luz, Marcondes, Augusto e Luiz Henrique (Talison); Tárik, Marcelo Freitas (Jean Henrique) e Matheus Bianqui (Adenilson); Tiago Orobó (Douglas Santos), Salatiel (Júnior Pirambu) e Caprini. Técnico: Roberto Fonseca.



Estádio: Barradão, em Salvador

Gols: Dinei, aos 44 minutos do 1º tempo; Adenilson, aos 7 minutos, e Gabriel Bispo (contra), aos 18, do 2º tempo

Cartão amarelo: Roberto, Salatiel, Pablo Siles, Roberto Fonseca, César e Pedrinho.

Arbitragem: Adriano Barros Carneiro, auxiliado por Anderson Moreira de Farias e Kildenn Tadeu Morais de Lucena.