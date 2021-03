No Brasil, dois terços dos pacientes com covid-19 internados em UTI morrem

Um estudo da Associação de Medicina Intensiva Brasileira (Amib) demonstrou que dois a cada três pacientes com covid-19 internados em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) de hospitais brasileiros acabam não resistindo à doença causada pelo coronavírus e/ou às suas consequências.

A pesquisa também aponta que 46,3% do total de pacientes internados precisaram de ventilação mecânica. A intubação é necessária quando ocorre redução do oxigênio no organismo, o que gera ameaça à vida do paciente. Esse recurso tem sido evitada ou até mesmo adiada pelos médicos por conta do alto risco de sequelas.

Por fim, o estudo da Amib também mostra que o tempo médio de internação de pacientes com a covid-19 nas UTIs é de 13,2 dias. A maior parte deles, cerca de 54,3% do total dos casos levados em conta, tem mais de 65 anos.