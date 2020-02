'No camarotinho', recomenda Geninho a atletas foliões do Vitória

O time principal do Vitória só volta a entrar em campo após o Carnaval. Terá dez dias para se preparar para o próximo compromisso, dia 27, às 20h, contra o CRB, no Barradão, pela 5ª rodada da Copa do Nordeste. Apesar da folga no calendário e do trio elétrico completar 70 anos em 2020, o técnico Geninho não quer nenhum de seus atletas se esbaldando nos circuitos da folia.

"Não tem folga de Carnaval, mesmo porque tem jogo na quinta-feira. Só vou dar uma folga no fim de semana. Pessoal vai ficar vendo o Carnaval na televisão. Dá pra ir lá dar uma olhadinha, mas não dá para curtir o Carnaval, principalmente na parte noturna, porque 8h da manhã o bicho está pegando aqui. Vamos trabalhar. Escolhemos essa profissão. Mas vamos ter o fim de semana", disse Geninho.

Após o empate sem gols com o Freipaulistano, no domingo (16), o Vitória ocupa a terceira colocação no Grupo B do Nordestão, com seis pontos, e pode perder posição para o Imperatriz, que recebe o Fortaleza nesta segunda-feira (17), às 20h. Com quatro pontos, a equipe maranhense é a quinta colocada.

"Sábado, provavelmente, quem quiser ver o Carnaval de Salvador mais de perto tem todo direito. Desde que saiba onde vai curtir, não vai querer sair dentro de uma corda. Procura ir no camarotinho, na casa de um amigo perto do circuito. Eu vou aproveitar para ir até em casa, olhar a família, os netos. Quem gosta de pular o Carnaval não pode trabalhar no futebol", afirmou o treinador.

Uma semana depois do fim do Carnaval, o Vitória também entrará em campo pela Copa do Brasil. O Leão enfrentará Lagarto ou Volta Redonda no dia 5 de março, às 19h15, no Barradão, na segunda fase do torneio nacional. O adversário será conhecido na quarta-feira (19).

"Vamos tentar recuperar essa moçada em cima do desgaste muito grande que a gente vem tendo. Desde o clássico que tem o desgaste, não só físico. Tivemos logo em cima uma viagem complicadíssima (para Imperatriz-MA). Aí tem um pouco de tempo e pega outro jogo. O desgaste está muito grande, alguns jogadores estão sentindo cansaço. A gente vai trabalhar de uma maneira bastante consciente. Vamos trabalhar a semana toda", avisou Geninho.

O elenco principal do Vitória ganhou folga nesta segunda-feira e se reapresenta na terça (18), às 9h, na Toca do Leão.