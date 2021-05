No Cristo Redentor, missa de 7ª dia de Paulo Gustavo reúne familiares e amigos

A missa de 7º dia do humorista Paulo Gustavo reuniu familiares e amigos no Santuário do Cristo Redentor, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Paulo morreu no último dia 4, vítima de covid-19, após quase dois meses internado.



O marido de Paulo, Thales Bretas, a mãe, Déa Lúcia, o pai, Júlio Barros, a irmã, Ju Amaral e a madrasta do ator, Penha de Barros, estiveram presentes e ficaram na primeira fila da celebração. Eles receberam os cumprimentos do reitor do santuário, Padre Omar, que foi auxiliado pelos padres João Damasceno e Jorjão para conduzir a celebração



Além da família, o empresário e amigo Anderson Baumgartner, a diretora Susana Garcia, as atrizes Heloísa Perissé, Regina Casé e Samantha Schmütz estiveram presentes. A missa foi transmitida pelo canal Multishow. A imagem de Santa Dulce dos Pobres esteve no altar, ao lado da foto de Paulo. Ele era devoto da santa baiana e benfeitor das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid). Uma missa de sétimo dia foi realizada no Santuário de Santa Dulce nesta segunda (10).



O padre Jorjão fez a homilia da missa. Ele brincou que já teve uma missa interrompida pelas risadas que vinham do teatro onde Paulo Gustavo, ainda no início da carreira, apresentava uma peça. O padre ainda lembrou o lado caridoso do humorista, que ajudava obras sociais e os doentes de Manaus, por exemplo. O padre ainda pediu para que todos cuidassem de dona Déa Lúcia, mãe do ator, que Paulo gostaria que fizessem isso.

Ao final da missa de 7º dia, o monumento do Cristo Redentor, de forma inédita, foi apagado em homenagem às mais de 423 mil vítimas da Covid, ali representadas por Paulo Gustavo. Pouco antes das luzes se apagarem, as canções "Hallelujah" e "Pretty hurts", de Beyoncé, de quem o ator era fã, foram tocadas.



A diretora Susana Garcia, que dirigiu alguns dos filmes de Paulo Gustavo, falou em nome dos amigos. "Todos que estão aqui experimentaram o seu amor. Hoje não tem outro nome o que sentimos: é dor. Você era uma explosão de alegria, generosidade e inteligência. Você era o agora. Como conviver com esse enorme vazio? Você está em nós, você está dentro da gente. Seremos cada vez mais força, coragem e otimismo e tudo aquilo que representa a vida", disse Susana.

Susana também falou com indignação sobre a morte de Paulo e de tantas pessoas por conta da doença que já tem vacina.



"E pensar que você e muitas pessoas morreram porque não tiveram apenas duas doses de uma vacina que já existe. Essa dor não pode ser em vão. Por isso, nosso amigo querido, por você, em sua honra, seremos cada vez mais um mar de força de determinação e coragem contra tudo que nega a vida. Você lutou contra o preconceito, contra o racismo, contra a homofobia. Você fazia esse país se curar através do riso. Você Paulo Gustavo é o nosso melhor. Você é a cara do melhor do Brasil", disse. A cantora Daniela Mercury postou o momento nas redes sociais.



O marido do ator, Thales Bretas, também falou sobre Paulo Gustavo e o amor. "O amor é transformação, e o nosso não só me evoluiu para sempre, como alcançou milhares de famílias. Tínhamos muitos sonhos juntos. Você me fez sentir o cara mais especial do planeta. Você enaltecia todas as pessoas que amava. Te amei demais, te amo e te amarei para sempre", disse.