No dia do Orgulho LGBTQIA+, Congresso Nacional ganha cores do arco-íris 

O prédio do Congresso Nacional, em Brasília, recebeu as cores do arco-íris e a bandeira do Movimento Gay, nesta segunda (28), data em que foi celebrado o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. A iluminação especial foi projetada por cerca de duas horas.



De acordo com parlamentares, o objetivo da ação é "fortalecer e respeitar a diversidade de gênero e orientação sexual, além de combater o preconceito e a homofobia". O pedido para iluminar o prédio foi feito pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal.



A bandeira arco-íris é um dos principais símbolos da comunidade LGBTQIA+ e foi idealizada por Gilbert Baker, que morreu em 2017. Ele criou o estandarte, originalmente com oito cores, em 1978, para o Dia da Liberdade Gay de San Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos.



As cores projetadas no prédio do Congresso ainda ganharam palavras e frases projetadas como "respeito", "orgulho" e até um "Free Britney", em referência à cantora americana Britney Spears, que luta pelo fim de sua tutela, imposta pelo pai há 13 anos,quando teve um colapso nervoso. Na última semana, ela apresentou pedido de independência à Justiça americana.



????????????️‍???? O @yturate filmou a hora que o #FreeBritney apareceu no Congresso Nacional! pic.twitter.com/ALrjvVHYfD — Eixo Político (@eixopolitico) June 29, 2021