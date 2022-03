No Dia Mundial da Água, confira dicas de consumo racional do recurso

Todos os anos, o mundo debate sobre a importância da água para a sobrevivência humana. A data foi criada em 1992 pela Organização das Nações Unidas (ONU) com objetivo de ampliar a discussão sobre o recurso natural, essencial para vida em nosso planeta, além de incentivar seu consumo consciente e chamar a atenção para os perigos de escassez, já que apenas 2,5% da água disponível na superfície da Terra pode ser utilizada para consumo humano.

Em janeiro, a UNESCO realizou a Conferência Internacional sobre Água, Megacidades e Mudança Global. O órgão acredita que a diversidade de conhecimento e de recursos técnicos e financeiros existentes nas megacidades (presentes em todos os continentes, exceto na Oceania) seriam uma oportunidade para criar soluções inovadoras e garantir o acesso à água e ao saneamento para todas as populações.

O encontro reuniu os atores do setor para construir soluções aos desafios relacionados à água que as megacidades enfrentam, especialmente com as mudanças climáticas e a pandemia. Clique aqui para saber mais.

Áreas urbanas

Atualmente, a proporção da população urbana em algumas regiões já ultrapassa 70% e a projeção é que o crescimento populacional nas próximas décadas seja maior nesses locais, particularmente nas regiões com mais de 10 milhões de habitantes. A UNESCO estima que, até 2030, mais de 1 bilhão de pessoas devem viver em aproximadamente 100 grandes cidades e 60% da população mundial viverá em áreas urbanas, por isso é fundamental praticar o consumo consciente da água.

Como evitar o desperdício

O consumo humano diário varia muito se considerarmos o local onde se vive, o clima, os hábitos, vazamentos, uso de máquinas que precisam de água, modelo de descargas, a forma como abrimos e fechamos as torneiras em casa. Tudo isso influencia o valor da fatura mensal.

Dicas de consumo racional:

1 - Confira se a válvula do vaso sanitário está regulada. Considere trocar por caixa acoplada com botão duplo (urina e fezes). Benefício: Vasos sanitários com caixa acoplada utilizam 6 litros de água/descarga, em vez dos mais de 20 litros das válvulas de parede.

2- Prefira chuveiro comum à ducha e feche a torneira ao se ensaboar.

•Banho de 15 minutos de ducha com registro totalmente aberto = 243 litros de água

•Banho de 15 minutos de ducha com registro meio aberto = 153 litros de água

•Banho de 15 minutos de chuveiro comum com registro aberto = 51 litros de água

Benefício: Em um banho de 5 minutos, fechando a torneira ao se ensaboar, o volume consumido reduz-se em média 3 vezes em relação às situações anteriores

3 - Ao escovar os dentes, enxague a boca com a água do copo. Benefício: Economia de 3 litros de água.

4 - Feche a torneira ao se barbear, escovar os dentes ou lavar a louça. Cada 5 minutos com a torneira aberta gasta em torno de 25 litros.

5- Antes de lavar a louça, remova os restos de comida de todas as peças e deixe-as de molho. Ensaboe tudo, mantendo a torneira fechada, e enxague de uma vez.

Benefício: Você economiza em torno de 243 litros de água que seriam gastos com a torneira meio aberta por 15 minutos.

6- Acumule roupa para lavar de vez, seja na mão ou na máquina. Benefício: A economia varia de acordo com a quantidade de roupa ou da máquina utilizada, mas lavar o máximo de roupa vai economizar litros de água

7- Reaproveite a água do enxague da máquina de lavar para ser usada na faxina e para lavar o carro. Benefícios: Mais litros a menos na sua conta

8 - Evite o uso de mangueira. Para molhar as plantas, prefira o regador. Se tiver um jardim grande, opte pela mangueira com esguicho-revólver. Para lavar o carro, use balde e panos e, para fazer faxina, balde e vassoura.

9 - Cubra sua piscina quando não estiver em uso. Uma piscina de tamanho médio exposta ao sol e ao vento, perde 3.785 litros de água/mês, por evaporação. Com a cobertura, a perda reduz-se em 90%.

