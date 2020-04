No ensino a distância, tutoria online é peça-chave para o aprendizado

Fazer uma graduação ou pós-graduação EAD tornou-se a primeira opção de ingresso na faculdade ou de aperfeiçoamento profissional para milhares de brasileiros. Na hora de optar por essa modalidade de ensino, o futuro aluno lista as vantagens da escolha, como a flexibilidade de horários e a diminuição dos custos com transporte e alimentação, mas muitas vezes tem dúvidas sobre como se dará o acompanhamento de sua evolução dentro do curso. Essa função é desempenhada por um profissional que tem papel fundamental no processo de ensino-aprendizagem: o tutor EAD.

“Com a evolução da educação, a existência do ensino por plataformas digitais tornou necessária as quebras de paradigmas. Entre elas a mudança do perfil do professor de sala de aula presencial para o professor online. Ter um professor online é um benefício para aqueles que buscam flexibilidade para estudar no lugar e momento que desejar, conciliando trabalho e educação” Dayanna Ximenes, gerente Acadêmica do EAD do Grupo Ser Educacional

Professor e tutor têm papéis diferentes dentro do ensino a distância. “O professor é aquele que ministra o conteúdo com os alunos por webconferências. O tutor é o mediador do ensino, que fica disponível para responder às dúvidas dos alunos pela plataforma do ambiente virtual de aprendizagem (AVA), com suporte do professor”, esclarece Dayanna.

Na modalidade do ensino a distância, a atuação do tutor on-line faz toda a diferença no processo de ensino-aprendizagem. De acordo com a gerente da Pós-Graduação EAD do Grupo Ser Educacional, Polyana Souza, “por meio do tutor, o aluno obtém benefícios como acompanhamento pedagógico do seu aprendizado, esclarecimentos das dúvidas de conteúdo e dos processos acadêmicos, estímulo para realizar as atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), feedbacks da construção do aprendizado; apoio para superar dificuldades com o uso da tecnologia; apoio para adaptar-se a metodologia de ensino a distância e incentivo para estudar”, lista as funções.

Para isso, o profissional não só precisa dominar a disciplina para qual está oferecendo a tutoria, como também ter outros conhecimentos específicos. “O tutor de disciplina precisa ter as características acadêmicas que atendam às especificidades do curso, a qualidade de saber ser facilitador, criando meios e formatos que possam ser mais fáceis para transmitir determinada informação ou conteúdo, além de incentivar o engajamento e interação dos alunos com o AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem)”, ressalta Dayanna.

Benefícios da tutoria online

Acompanhamento pedagógico;

Esclarecimentos de dúvidas de conteúdo e processos acadêmicos;

Estímulo para realizar as atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA);

Feedbacks da construção do aprendizado;

Apoio para superar dificuldades com o uso da tecnologia;

Apoio para adaptar-se a metodologia de ensino a distância;

Incentivo para estudar.

Tutor Guardião

Com o EAD avaliado com nota máxima 5 (cinco) pelo MEC, a UNINASSAU deu vários passos para aperfeiçoar a relação entre os alunos e a tutoria. Um deles foi a criação do programa Tutor Guardião, que acompanha o processo de aprendizagem do aluno, ajuda a elaborar o cronograma de estudos, dá dicas didáticas, auxilia no acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), procura manter o aluno motivado durante todo o curso.

“O Tutor Guardião apoia, orienta e monitora resultados dos alunos. Realiza acompanhamento personalizado e motivacional do início ao término do curso por meio de contato telefônico, mensagens via WhatsApp e e-mail” Polyana Souza, gerente da Pós-Graduação EAD do Grupo Ser Educacional

Para ser um tutor, além de ter a formação na área do curso e especialização na área, o professor precisa apresentar clareza, domínio na norma culta da língua portuguesa e facilidade de desenvolver o diálogo com os alunos. Geralmente, a escolha ocorre por meio de processo seletivo, quando o candidato passa por etapas como análise do currículo, provas de conhecimentos, testes psicológicos e entrevista. Segundo Dayanna Ximenes, “na UNINASSAU, para ser tutor, o primeiro passo é a integração e imersão dentro da plataforma de ensino. Semestralmente, os tutores passam por semanas pedagógicas com temas relevantes à educação a distância e durante o semestre sempre existem as oficinas de reciclagem”.

Polyana acrescenta que os tutores da pós-graduação EAD da UNINASSAU são estimulados a ter uma formação contínua. “Inclusive por meio da Universidade Corporativa do Grupo. Eles participam de capacitações sobre temas relacionados à área e sobre atualizações do AVA, além de serem estimulados a fazer pós-graduação na área da educação a distância, por meio da Política de RH Institucional que prevê benefício (bolsa de estudo) ao colaborador, visando desenvolver competências que irão promover melhor atuação profissional”, completa.

