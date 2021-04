No Mais Você, Caio se emociona ao falar da família: 'Sentimento grande demais'

Um dia após ser eliminado do Big Brother Brasil (BBB21) com 70,22% dos votos, Caio Afiune foi entrevistado por Ana Maria Braga no Mais Você, também da TV Globo.

O fazendeiro se emocionou diversas vezes durante a conversa ao rever imagens com a família e disse que o amor pela noiva e pelas duas filhas cresceu ainda mais.

"É muito novo esse sentimento com essa proporção e essa força. Sempre tive um sentimento grande demais. Quando cheguei aqui [no reality] que fui vendo tantas coisas que poderia ter condição de fazer a mais. Eu amo elas muito mais do que amava antes de entrar aqui", declarou o fazendeiro.

"Ganhei coisas que dinheiro não compra que é esse amor, essa visão, essa força. Tudo é pra elas."

Ele ainda revelou que ao chegar ao quarto do hotel após a saída do reality pediu novamente a noiva em casamento.

Caio ainda afirmou que quase não aguentava mais o confinamento. "Estava muito cansado. Tava num ponto que não conseguia olhar para o feed e ver que faltavam 14 dias. Tava tenso", entregou.

Relação com Rodolffo

Caio também falou sobre sua parceria com Rodolffo e se emocionou ao rever cenas da amizade da dupla na casa.

"Lembro dele entrando, não acreditei mesmo. Pode ver que meu grito foi instantâneo. Foi uma sensação... já tinha tudo sensação maravilhosa quando entrei, quando vi ele entrando, falei, só posso estar sonhando. Foi muito bom", afirmou.

O cantor sertanejo também fez uma participação na entrevista ao lado de seu parceiro musical, Israel.