No Mineirão, Bahia encara o Atlético-MG pela Copa do Brasil

Apenas três dias depois de terem se enfrentado pelo Campeonato Brasileiro, Bahia e Atlético-MG vão voltar a medir forças. Nesta quarta-feira (28), baianos e mineiros duelam às 21h30, no estádio do Mineirão, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Para o Bahia, o confronto pode significar o primeiro passo na busca por uma retomada aos trilhos. Sem vencer há três jogos pelo Brasileirão, o tricolor não deixou boa impressão diante do próprio Atlético-MG e foi derrotado por 3x0 no último domingo (25), por isso, precisa mudar a situação.

Em um confronto mata-mata, o time sabe que não pode cometer erros se quiser manter viva a chance de avançar para as quartas de final. Em meio a crise, o técnico Dado Cavalcanti ganhou um reforço importante. O meia Daniel teve a pena imposta pela STJD convertida em multa e está liberado para jogar.

Além do retorno do meia, a expectativa fica por conta da estratégia que Dado vai utilizar para tentar surpreender o Galo. No último jogo ele apostou em um meio-campo mais marcador, com Lucas Araújo, Jonas e Patrick, mas o plano não funcionou. Agora, ele terá o apoio do camisa 8 para municiar os homens de frente.

“Tentar corrigir o máximo possível os erros individuais, porque o placar de 1x0 nos deixa vivos na Copa do Brasil. O placar de 3x0, não. São completamente diferentes as condições que a gente entende”, disse Dado Cavalcanti.

“Vamos juntar os cacos, procurar o melhor para o Bahia, mas volto a falar: não vou jogar tudo no lixo. O placar de 3x0 foi um pouquinho mentiroso em relação ao que as duas equipes apresentaram e, principalmente, ao que o Bahia apresentou de forma defensiva”, continuou o treinador.

O jogo da volta das oitavas de final será disputado no próximo dia quatro de agosto, às 21h30, com mando de campo do Bahia. A partida será disputada no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana. O Esquadrão vai cumprir a pena de perda de mando por conta da confusão na final da Copa do Nordeste e não poderá jogar em Salvador.

Equilíbrio

Essa será a terceira vez que Bahia e Atlético-MG vão se enfrentar na Copa do Brasil. Até aqui o confronto está marcado por equilíbrio eliminou o adversário uma vez.

Em 1999, os dois times se enfrentaram na segunda fase do torneio. O Bahia levou ao melhor ao vencer o Galo por 1x0, no Mineirão, e empatar por 1x1 na Fonte Nova, avançando às oitavas de final.

As equipes voltaram a se encontrar em 2002, na fase quartas de final. O Atlético-MG venceu o primeiro jogo, em Belo Horizonte, por 2x1. O Bahia descontou ao vencer por 4x3, na Fonte Nova, mas o alvinegro se classificou pela vantagem do gol fora de casa.

Confira as prováveis escalações:

Atlético-MG: Everson, Mariano, Réver, Junior Alonso e Dodô; Allan, Franco e Nacho Fernández; Dylan Borrero, Hulk e Zaracho.

Bahia: Matheus Teixeira, Nino Paraíba, Conti, Ligger (Luiz Otávio) e Matheus Bahia; Jonas, Patrick e Daniel; Rossi, Gilberto e Rodriguinho.