No Outono, boné migra com força para compor looks sofisticados

O tal acessório

O boné virou mesmo aquele elemento indispensável nas produções bem pensadas desse Outono. Se usávamos o acessório no Verão para ir à praia, agora, ele migra com força para compor looks sofisticados, com materiais nobres, como o couro. Quer uma referência para fazer bonito? Confere a nova campanha da Mantegazza (mantegazzaoficial.com.br), marca paulista que lacrou real oficial na coleção batizada de Freedom.

Dia de rock, bebê

Uma saia com correntes é aquela peça perfeita para compor vários looks com pegada rocker, além de servir como ferramenta para quebrar a feminilidade nas produções. O vixe amou esse modelito garimpado na Amazon (amazon.com.br), que você leva para casa por R$ 124,56

Eles em cena

Boys descolados vão amar a mini bag esportiva da Riachuelo (riachuelo.com.br). Ideal para combinar com looks bem urbanos, ela se destaca pela cor vibrante e também pela praticidade. Custa R$ 109,9.

Love white

Eles sempre despontam na cor preta. Mas, esse modelito da Youcom (youcom.com.br), no melhor estilo Western, foge do comum e nasce no tom branco. Diferente e fashion, dá aquela bossa no visu. Dica de stylist: experimenta usá-lo apenas com um camisão colorido e uma bota cowboy. Preço: R$ 29,9

Olha ela

Atrás de uma botinha western para chamar de sua? Então, vale dar uma espiadinha nessa aposta da Dom Store (domstoremultimarcas.com.br) que se desponta com um duo de tons (preto e branco) e com estrelinhas impressas. Arremata já por R$ 289,9.

Curinga

Que tal transformar a blusa em vestido? A dica é roubar a peça do guarda-roupa masculino ou investir em um modelo alongado, como esse à venda no e-commerce da Amandine Amist (amandine.com.br), que sai por R$ 219,9. Testa usar com um cinto ou pochete. Cool!

Nota 10: Uma senhora estava com uma alergia nos olhos. Ao invés de ficar em casa, se lamentando, por conta do problema, apostou em uma armação de óculos incrível e enbanjou atitude.

Nota 0: Um amigo apresentou uma amiga à outra em uma festinha. A mais antiga disse na mesma hora, na cara dura, que não queria intimidade pois tinha ciúmes da amizade dos dois. De última!