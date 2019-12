No primeiro dia do Verão, homem morre afogado no Porto da Barra

No primeiro dia oficial do Verão, Salvador registrou uma morte por afogamento no Porto da Barra, uma das praias mais populares da cidade, que costuma ficar lotada durante toda a estação.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o homem morreu afogado por volta das 11h30 deste domingo (22), primeiro dia do verão. Informações preliminares dão conta que ele estava nadando próximo ao Forte Santa Maria quando passou mal. A praia estava bastante cheia na hora do ocorrido.

O banhista chegou a ser socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros, tentou ser reanimado, mas não resistiu. Em seguida, uma ambulância do Serviço de Urgência e Emergência (Samu) chegou ao local e confirmou a morte. A principal suspeita é que a vítima teve um mau súbito.

O corpo do homem foi recolhido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) e encaminhado para o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR), onde passará por perícia.

Nome e idade do banhista não foram divulgados.