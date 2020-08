No primeiro sábado após reabertura, 16 bares e restaurantes são interditados em Salvador

A Prefeitura de Salvador interditou neste sábado (15) 16 estabelecimentos que infringiram o horário de funcionamento estabelecido pelos protocolos de reabertura de bares e restaurantes. Em vigor deste a última segunda-feira (10), o decreto que autorizou o início da Fase 2 de flexibilização das atividades econômicas na capital baiana, determinava que o horário máximo era até às 23h.

Os fiscais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) e policiais militares, que compõem a força-tarefa, fecharam 14 bares e dois restaurantes. Entre os estabelecimentos interditados neste sábado estão o Pai Inácio, La Taperia, O Mais Amado, Cabral, Oisarque e Fogo de Pizza.

Em Pernambués, dois bares também tiveram de fechar as portas. No bairro de São Marcos, as equipes encontraram oito bares irregulares que foram fechados e também dispersaram duas aglomerações.

Desde o início da segunda fase da retomada, a força-tarefa já interditou 31 bares e restaurantes que não estavam respeitando as determinações dos protocolos.

“Não haverá tolerância com a irresponsabilidade. Existem regras que devem ser seguidas e o estabelecimento que não se adaptar será interditado por tempo indeterminado”, afirma o titular da Sedur, Sérgio Guanabara.

“Ficamos felizes em dar inicio a segunda fase de retomada das atividades, mas é preciso que haja colaboração”, completa.

Sexta-feira

A noite da última sexta-feira (14) teve nove estabalecimentos interditados em Salvador. Entre os estabelecimentos que estavam funcionando de forma irregular estão o DOQ, no Itaigara; o Boulevard e o Espetinho do Guga, na Barra; e o Bar da Torre, na Ribeira; além de cinco estabelecimentos no Imbuí.

Na noite da sexta-feira, a fiscalização passou por bairros como Fazenda Grande do Retiro, Santa Mônica, IAPI, Lapinha, Liberdade, Curuzu, Lobato, Plataforma, Periperi e Paripe. Nessas localidades, os estabelecimentos estavam cumprindo com os protocolos.

Já na região do Itaigara, Barra e Imbuí, a força-tarefa identificou algumas irregularidades. Ao todo, foram realizadas 888 vistorias, nove interdições e uma dispersão de aglomeração.