No retorno da torcida ao Barradão, Vitória passa fácil pelo Itabaiana

Não faltou emoção e alegria no reencontro do Vitória com sua torcida. Após um ano e sete meses, teve festa no retorno do público ao Barradão. Na noite desta terça-feira (19), o Vitória passou fácil pelo Itabaiana e se classificou à terceira e última fase da pré-Copa do Nordeste.

Diante de 1.129 pagantes, o placar de 3x0 foi construído com gols de Fabinho, Bruno Oliveira e Marcinho. Destaque para este último que, além de estufar a rede, deu as assistências para os dois primeiros gols. Os tentos foram todos consequência de jogadas criadas pelo lado esquerdo do campo, onde as ações do Vitória funcionaram melhor durante quase todo o jogo.

O próximo adversário do Vitória no torneio regional sairá do duelo entre Botafogo-PB e Imperatriz, que acontece na quarta-feira (20), às 19h30, no estádio Almeidão. Os jogos no formato de ida e volta da terceira fase ainda terão as datas definidas.

ESQUERDA CALIBRADA

O torcedor do Vitória que decidiu apoiar o time do coração de perto não precisou esperar muito tempo para comemorar. A festa na arquibancada do Barradão começou aos 23 minutos, quando Marcinho fez boa jogada pela esquerda e serviu um outro atacante. Na pequena área, Fabinho recebeu e marcou pela primeira vez com a camisa vermelha e preta: 1x0.

O Itabaiana até tentou reagir com Téssio, que bateu com perigo e viu a redonda sair pela linha de fundo, mas as ações eram mesmo comandadas pelo Vitória. O chute forte de fora da área de Eduardo subiu demais e passou por cima do travessão. Roberto também arriscou, mas a bola parou nas mãos do goleiro Léo.

O segundo gol do Vitória no jogo estava reservado para Bruno Oliveira. Aos 44 minutos, Marcinho fez nova jogada bem sucedida pelo lado esquerdo do campo e cruzou para o camisa 10, que bateu no cantinho e fez o time ir para o intervalo com placar mais tranquilo: 2x0.

O apito tinha acabado de soar novamente quando o Vitória deu números finais ao jogo. Depois de dar duas assistências, Marcinho assinou o terceiro gol do jogo. Em mais uma jogada pela esquerda, o atacante bateu cruzado e viu a bola estufar a rede após desvio de Ramon: 3x0.

O Vitória ainda teve chances de ampliar. O chute da entrada da área de Bruno Oliveira parou na boa defesa do goleiro Léo. Um pouco depois, Alisson Santos apareceu sozinho diante da meta, mas cabeceou para fora. No finalzinho do jogo, Manoel ainda tirou tinta do travessão.

PRÓXIMO JOGO

O Vitória volta a virar a chave para concentrar as atenções na Série B do Brasileiro. No sábado (23), às 16h30, o rubro-negro recebe o Brasil de Pelotas, lanterna do torneio nacional, no Barradão.

FICHA TÉCNICA

Vitória 3x0 Itabaiana - 2ª fase da pré-Copa do Nordeste

Vitória: Lucas Arcanjo (Ronaldo), Raul Prata (Van), Mateus Moraes, Wallace e Roberto (Renan Luís); João Pedro, Bruno Oliveira e Eduardo (Fernando Neto); Fabinho, Marcinho (Alisson Santos) e Manoel. Técnico: Wagner Lopes.

Itabaiana: Léo, Talles (Batata), Ramon, Michel e Paulinho; Felipe Recife, Jacobina, Cleiton (Ila), Téssio e Elivélton (Bruno Sabiá); Paulinho (Pedro Henrique). Técnico: Rodrigo Fonseca.

Estádio: Barradão

Gol: Fabinho, aos 23 minutos, e Bruno Oliveira, aos 44, do 1º tempo; Marcinho, aos 3 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Talles, Felipe Recife, Paulinho, Elivélton

Público: 1.129 pagantes

Renda: R$ 12.976,00

Arbitragem: Jose Ricardo Vasconcellos Laranjeira, auxiliado por Pedro Jorge Santos de Araujo e Wagner Jose da Silva (trio de Alagoas).