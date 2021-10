No Rio, Mocidade terá samba de Carlinhos Brown para o carnaval de 2022

Cacique no carnaval da Bahia, Carlinhos Brown vai reinar também no carnaval carioca. A Mocidade Independente de Padre Miguel escolheu nesta semana o samba-enredo para o carnaval de 2022. A realização do carnaval 2022 depende das taxas de transmissão da covid

A composição coletiva de Carlinhos Brown, com Diego Nicolau, Richard Valença, Orlando Ambrosio, Gigi da Estiva, Nattan Lopes, JJ Santos e Cabeça do Ajax foi eleita entre as três concorrentes na final, em evento na Cidade do Samba (veja a letra abaixo).

A escola de Padre Miguel vai levar à Sapucaí o enredo "Batuque ao caçador", que exalta o orixá Oxóssi.

Assista o clipe e veja a letra vencedora:



"OKÊ ARÔ OFÁ DA MIRA CERTEIRA

DONO DA MATA, OKÊ OKÊ, MUTALAMBÔ

SEU AJEUM JÁ PREPAREI NA QUINTA FEIRA

NO FUNDAMENTO, A BATIDA INCORPOROU

SAMBORÊ PEMBA FOLHA DE JUREMA

A PROTEÇÃO DE OGBOJU ODÉ

PAI OXALÁ LHE DEU SEU DIADEMA

QUEM REGE MEU ORI, GOVERNA A MINHA FÉ

NOS IDILÊS, A ANCESTRALIDADE

O ALAKETU NO EGBÉ DA MOCIDADE

OXOSSI É CAÇADOR DE UMA FLECHA SÓ

HERDEIRO DE IEMANJÁ, IRMÃO DE OGUM (EXU)

AQUELE QUE NA COBRA DÁ UM NÓ

AQUELE APAIXONADO POR OXUM

IBUALAMA O MAR ATRAVESSOU

NO GANTOIS VIROU SÃO JORGE GUARDIÃO

UM RIO INTEIRO EM TEU NOME, MEU SENHOR

QUEM É DE OXOSSI É DE SÃO SEBASTIÃO

Ô JUREMÊ, Ô JUREMÁ

CABOCLO LÁ DA JUREMA É CACIQUE NESSE CONGÁ

Ô JUREMÊ, Ô JUREMÁ

MANDINGA DE TIA CHICA

FEZ A CAIXA GUERREAR

INVERTEU MEU TAMBOR, FOI O TOQUE DE COÉ

SOM DO COURO, PELE PRETA, DE JORJÃO, O AGUERÉ

FEZ DO AGUIDAVI, BAQUETA DA NOSSA GENTE

PRA EVOCAR NESSE TERREIRO TODA ALMA INDEPENDENTE

ARERÊ ARERÊ KOMORODE

KOMORODE AROLE KOMORODE

ARERÊ ARERÊ KOMORODE

TODO OGÃ DA MOCIDADE É CRIA DE MESTRE ANDRÉ"