No setembro amarelo, Paula Fernandes relembra depressão: 'Coisa séria'

A cantora Paula Fernandes, durante o setembro amarelo, falou sobre a depressão que enfrentou durante três anos. Curada, ela relembra as dificuldades que precisou enfrentar na época.

"Depressão é coisa séria e deve ser tratada da mesma maneira, mas falar abertamente sobre suas dificuldades, além de aliviar, mostrará o quanto normal você é diante de tantas pessoas que estão passando pelo mesmo problema neste momento", conta ela.

Setembro amarelo é um mês onde temas relacionados a saúde mental são discutidos.

"Me sinto orgulhosa de ter vencido a depressão e de hoje poder ajudar alguém com a minha história de superação", disse ela, que admite que teve resistência para procurar ajuda na época: "Minha mãe que teve que me levar ao psiquiatra. É muito importante ter uma avaliação médica adequada pra saber o melhor tratamento para cada caso. E no meu, aceitar o médico e que eu estava doente foi determinante para o início da melhora", disse ela em entrevista ao Gshow.