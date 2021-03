No 'shape'? Padre Marcelo Rossi musculoso chama atenção nas redes sociais

Seja por estar mais magro ou mais gordinho, o corpo do padre Marcelo Rossi sempre chamou atenção na mídia. No entanto, desta vez o que bombou nas redes sociais nesta terça-feira (30) foi a boa forma física do religioso, que pôde ser vista através de fotos em seu Instagram.

Do altos de seus 1,95 metro, padre Marcelo voltou a apresentar um 'shape' marombado após um período em que sua magreza chegou a preocupar seus fãs e fiéis, que acreditam que o clérigo poderia estar acometido de alguma doença, o que não foi chegou a ser confirmado, com ele alegando que apenas estava seguindo uma alimentação agora.

Vale lembrar que Marcelo Rossi é formado em Educação Física e chegou a afirmar em entrevista ao Programa do Jô, do TV Globo, em 2014, que já chegou a fazer uso de esteróides anabolizantes, algo que classificou como um erro, afinal o fez por vaidade.

Confira abaixo as fotos publicadas por Padre Marcelo Rossi e os comentários nas redes sociais de internautas brincando com o padre "marombado".