No último dia de mandato, Neto muda gabinete para o Subúrbio e entrega duas obras no local

“Antes o Subúrbio era abandonado. Quando ele se elegeu, muita gente dizia que só ia trabalhar para o centro, mas hoje vemos que foi o contrário. Eu sou suburbana e posso falar, gostei mesmo do legado que ele deixou na região”. As palavras de surpresa e emoção da ambulante Elenita dos Santos Santa Rosa, 58 anos, refletem as transformações que aconteceram no Subúrbio de Salvador nos oito anos em que ACM Neto esteve como prefeito. No último dia de mandado, o gestor fez questão de mudar seu gabinete para o local e celebrar essas mudanças, em meio a muita emoção.

"Não há melhor maneira de encerrar o trabalho ao lado das pessoas, cuidando delas. Nós trabalhamos a cada dia dessa reta final para beneficiar a todos", explicou o prefeito, que em menos de quatro horas promoveu quatro solenidades da região, entre inaugurações, ordens de serviço e vistorias.

Às 9h30, Neto inaugurou o Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Deputado Lourival Evangelista, na Rua Úrsula Catarini, em Plataforma. Lá ele também assinou o ato de transferência do Gabinete do Prefeito para o Subúrbio. O centro escolar tinha sido desativado no final de 2016, por apresentar estrutura comprometida. Graças a prefeitura, o espaço foi demolido e totalmente reconstruído, podendo agora atender até 250 crianças na creche e pré-escola. Os investimentos foram da ordem de R$ 3,8 milhões, com oito salas de aula climatizadas divididas em dois pavimentos.

ACM Neto, que em oito anos de gestão comandou a construção, reconstrução ou reforma de 250 unidades de ensino, além de deixar outras 11 quase prontas para Bruno Reis inaugurar logo no início de 2021 não segurou as lágrimas durante o discurso e com as homenagens que recebeu. Uma dessas homenagens foi a exibição de um vídeo em que soteropolitanos comuns agradecem ao prefeito pelo trabalho realizado.

Depois, ao meio-dia, o prefeito iniciou as obras do programa Morar Melhor na Rua Amazonas, em Praia Grande. Lá, serão reformados 200 imóveis que estão em situação precária, através de um investimento de até R$ 7 mil para cada unidade, sem qualquer custo para os proprietários. Poderão ser executados serviços como reboco e pintura, recuperação ou troca de telhado, troca de esquadrias (portas e janelas) e instalações sanitárias.

Uma das casas da rua, a da dona Araguassi de Souza Almeida, 60 anos, foi reformada como modelo para as demais e teve a vista do prefeito. “Em nome do Senhor fizeram uma transformação total. A residência estava só no bloco, a maior parte sem rebocar. Então, trocaram minhas portas, ampliaram a sala, rebocaram toda, pintaram e fizeram uma passarela linda na frente. Tudo isso sem nenhum custo pra mim”, relatou Araguassi , emocionada.

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Outras ações

Logo após, o prefeito participou da vistoria da obra de barramento do Canal do Paraguari, em Nova Constituinte, bairro marcado por ser o primeiro lugar onde ACM Neto esteve em janeiro de 2013, fato que não passou despercebido pelo gestor.

"Ali víamos uma situação dramática, com famílias que ficavam doentes por causa de alagamentos. Nós estudamos um projeto para resolver de forma definitiva esse problema. Corremos atrás, fizemos o projeto, entregamos a primeira etapa esse ano e fiz questão de voltar pra acompanhar essa obra que deve durar oito, nove meses”, disse o gestor.

As intervenções feitas pela prefeitura no local tiveram início em julho e a primeira etapa de obras foi entregue em novembro. Esta segunda etapa de intervenções beneficiará da Rua da Glória até o eixo do barramento, entre as ruas Jaqueira e Beira Rio de Cima, em uma dimensão de 300 metros de extensão do canal. O investimento é de mais de R$ 7 milhões e tem o objetivo de regularizar a vazão de águas pluviais para não haver alagamento em toda a extensão do canal.

Para finalizar seu mandato e se despedir das atividades de rua, Neto entregou ainda a nova Praça da Revolução, por volta das 12h45. O espaço de 5,4 mil metros quadrados, sendo quase um quarto de área verde, foi completamente transformado e equipado para a população, contando agora com quadra de futebol, academias de saúde e de ginástica, parque infantil, anfiteatro e área de patinação. O investimento foi de R$ 1,4 milhão.

Na ocasião, o prefeito fez um discurso em tom de encerramento do mandato. “A relação que a gente construiu com o Subúrbio foi diferente de qualquer outra. As marcas estão presentes aqui e não vão se apagar”, afirmou o gestor, sendo no final aplaudido pelos presentes aos gritos de “futuro governado”.

A ambulante Elenita dos Santos, que você conheceu no início do texto, era uma das que aplaudiam o gestor. “Eu vendo lanche por aqui e ver essa praça assim bonita é muito bom. Vai fazer uma diferença enorme na comunidade”, afirmou.



Prefeito se emocionou em despedida (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Próximos passos

Para o prefeito ACM Neto, toda as ações do poder municipal no Subúrbio geram uma nova forma de governança que vai servir de exemplo para os próximos prefeitos. “Mudamos o patamar. Não tem prefeito no futuro que possa retroceder a isso. A grande conquista e legado que a gente deixa é a importância do foco e da presença que a prefeitura deve ter no Subúrbio”, disse.

Bruno Reis, prefeito eleito da cidade, que estava presente durante todo o evento, compreendeu a orientação e se disse disposto a continuar com o foco nessa região. “O Subúrbio é uma das áreas mais carentes da nossa cidade, pois tem problemas que não dão para se resolver em apenas oito anos. São déficits históricos. Então, temos muito desafios aqui. Em mente, afirmo a entrega do Hub de Inovação do Subúrbio, que vai gerar emprego para a população, e o Novo Mané Dendê, que vai ser a grande obra do meu governo. Vamos iniciar ainda em janeiro e concluir na minha gestão. Eu sou bom tocador de obras também”, afirmou.

A marinheira aposentada Valmira Aquino de Barros, 70 anos, espera que o próximo prefeito consiga dar continuidade as ações feitas pela gestão de ACM Neto. “Eu pensei que ia morrer e não ia ver a Baixa do Fiscal resolvida. Passei muito tempo vendo aquela avenida do mesmo jeito, maltratada, e Neto resolveu. Espero que Bruno continue trabalhando por aqui”, afirmou.

Lista com as 10 principais ações de ACM Neto no Subúrbio de Salvador:

1 – Guerreira Zeferina: Conhecido como Cidade de Plástico, devido aos antigos barracos feitos por pedaços de madeira e lonas plásticas, o Conjunto Habitacional Guerreira Zeferina é hoje formado por 257 imóveis e um modelo de transformação urbana. A entrega completa do espaço aconteceu em janeiro de 2019.

2 - Subúrbio 360: Entregue em janeiro de 2018, o Subúrbio 360 é o maior equipamento educacional e multiuso já inaugurado na cidade. Lá são realizadas atividades artísticas, culturais, educativas, esportivas e profissionalizantes para crianças, adolescentes, jovens e adultos. Está localizado no bairro de Coutos.

3 - Requalificação da Avenida Suburbana: Construída em 1970, a Avenida Afrânio Peixoto, mais conhecida Suburbana, ganhou mais um capítulo importante na história a sua requalificação entregue em 2016. Foram feitos serviços de requalificação do pavimento, sinalização horizontal e vertical, drenagem, passeios, ciclovias, relocação de equipamentos urbanos, paisagismos e pintura do canteiro central com recuperação do concreto em vários trechos, além da pintura do meio fio.

4 – Obras de Barramento do Canal do Paraguari: Essa obra é dividida em duas etapas, com a primeira já entregue em novembro de 2020, na Rua Beira Rio, em Periperi. O local passou por obras intensas que modificaram a paisagem e ajudaram a resolver os constantes alagamentos que ocorriam em tempo de chuva. Foram 925 metros de obra que envolveram urbanização e macrodrenagem do Rio Paraguari.

5 - Requalificação da Baixa do Fiscal: Em 2016, no aniversário de 467 anos de Salvador, uma das principais vias de ligação entre o Subúrbio Ferroviário e o Centro da cidade foi entregue duplicada e completamente requalificada pela Prefeitura. Trata-se da nova Avenida Luiz Maria, também conhecida como Baixa do Fiscal. A obra ajudou a melhorar a mobilidade e reduzir os históricos alagamentos no local.

6 – Reforma da UBS de Paripe: Ainda em 2013, ela foi a 16ª UBS entregue pela prefeitura, sendo a 8ª apenas no Subúrbio Ferroviário. A UBS de Paripe tinha sido inaugurada em 1982 e passou 20 anos sem receber qualquer tipo de intervenção na estrutura física, comprometendo a qualidade dos serviços prestados.

7 - Requalificação dos trechos da orla: Itacaranha, Plataforma e São Tomé de Paripe foram alguns dos bairros do Subúrbio de Salvador que viram trechos de suas orlas totalmente reformados pela prefeitura. As obras tiveram construção de ciclovias, bancos, calçamento, nova iluminação e paisagismo

8 – Escolab de Coutos: A primeira Escola Laboratório (Escolab) de Salvador foi inaugurada no bairro de Coutos. O objetivo do projeto é dar mais educação na rede municipal com o auxílio da tecnologia, oferecendo ainda práticas esportivas, experimentação científica, artística, jogos de raciocínio lógico, de linguagem e cultura global. Os alunos de Coutos contam também com um museu.

9 - Construção da UPA de Paripe: Em junho de 2016, a prefeitura entregou uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) completa em Paripe, com pouco mais de 1,7 m² dispondo de seis consultórios médicos, um odontológico, laboratório, central de material esterilizado, sala de classificação de risco adulto e pediátrica, de reanimação, observação adulto e infantil, inaloterapia, espaços para a realização dos exames de RX e ECG, recepção, espaço de espera e áreas administrativas.

10 - Iluminação em LED de mais de 1,5 mil ruas: Foram 10 mil postes com Lâmpadas de LEDs em 1,5 mil ruas do Subúrbio, ação que está dentro do programa Ilumina Nosso Bairro.

* Com orientação do chefe de reportagem Jorge Gauthier