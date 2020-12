Noel virtual: 15 opções de comprar o presente sem aglomerar ou precisar sair de casa

A a pedagoga Danielli Mattos, de 40 anos nunca tinha comprado presentes de Natal pela internet. Até que o aumento nos casos de contaminação pelo coronavírus a levaram a digitalizar a sua listinha de Papai Noel.

“Meu marido já comprou um Xbox para o meu filho mais velho. Eu comprei o presente dele e também um vestido para a minha filha menor, de 3 anos. Com o aumento das contaminações optei por comprar online. A maior vantagem foi a rapidez na entrega e a comodidade”, afirma.

Assim como Danielli, muita gente vai optar por garantir o presente sem sair de casa. De acordo com uma pesquisa do instituto Ipsos encomendada pelo Google Brasil, sobre o consumo no período de pandemia e quais os aspectos mais importantes para os quem tem intenção de fazer compras ainda em 2020, mais da metade dos entrevistados (54%) vai substituir as compras físicas pelas online neste Natal.

Outro dado também chama a atenção sobre a mudança do comportamento de consumo do consumidor nesta época: a maioria não pretende bater perna por aí para pesquisar o melhor preço. Sete em cada dez pessoas (71%) devem pesquisar primeiro no digital para depois comprar os itens escolhidos.

“É importante que as empresas se conectem com as necessidades do consumidor neste momento. Na hora de comprar, o online está ultrapassando a loja física. O período da pandemia é como se tivéssemos avançado dez anos em seis meses. Foram 10,2 milhões de novos brasileiros que passaram a comprar via e-commerce”, analisa o gerente de vendas da Google Customer Solutions no Brasil, Edson Sousa Júnior.

Ainda segundo o estudo, os itens mais buscados pelos internautas no Nordeste são eletrônicos, vestuários, jogos e eletrodomésticos. “Entre os termos mais pesquisados da região se destacam iphone, notebook, shein, ps5, xiaomi, black friday, zattini, samsung, minecraft, geladeira”, ressalta o gerente.

Natal diferente

A poucos dias para o Natal, será que a compra chega a tempo? A gente mostra que sim. Listamos 15 opções de lojas e centros de compras com vendas online que garantem a entrega até na mesma data a depender do local de entrega (veja abaixo).

O site do Shopping da Bahia é uma das opções para quem decidir evitar as aglomerações das compras de última hora. “O cliente ainda participa da Promoção 45 Natais, 45 prêmios mesmo fazendo a compra online pois ele pode fazer o seu cadastro para participar via internet. Tem também o Whatsapp do Noel, onde a criança pode fazer o seu pedido. Este ano é tudo online. São várias ferramentas de venda e entretenimento mantendo a magia e o encanto do Natal”, destaca a gerente de Marketing do centro de compras, Mayara Diniz.

Outra alternativa é a plataforma de vendas online do Shopping Paralela. O parcelamento pode ser feito em até 12 vezes com frete grátis e entrega no mesmo dia para compras realizadas até às 18h. "O cliente pode optar qual a melhor formar de comprar com todo o conforto e segurança: seja shopping físico seguindo todos os protocolos de segurança ou no Paralela Online", diz a gerente de Marketing Renata Sousa.

No Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping, tanto pelo site, quanto por aplicativo, é possível agora optar pela entrega já no endereço de quem vai receber o presente. Com a função Presente dá para indicar o homenageado e enviar o item sem qualquer identificação de preço.

O empresário Ricson Matos, de 39 anos, faz parte do grupo dos que estão comprando tudo pelo carrinho virtual. Até os brindes que serão distribuídos entre os funcionários da sua loja foram adquiridos via internet. “Além da questão da segurança, principalmente no momento que estamos vivendo, que exige o distanciamento social, eu vi outro grande benefício: preços bem mais atrativos. Comprei alguns eletros de pequeno porte para os brindes da equipe da loja”.

Mais opções

Lojas como a Miniso também estão operando delivery. Nas unidades da marca os pedidos online cresceram 10% em comparação ao mês de novembro. "Na pandemia saímos de zero e crescemos mais de 40%. Agora em dezembro, com essa segunda onda, os pedidos online aumentaram significativamente", diz a responsável pelas franquias Miniso Bela Vista e Barra, Lucinha Castelo Branco.

Os drives-thru de shoppings também vão nesta semana, com entrega dos produtos com hora marcada. Ainda assim, o consumidor não vai precisar ir até lá. Na Pra Já Envios, onde foi registrado aumento de 25% nos pedidos para retiradas no ponto de venda ou o drive-thru de shoppings para serem entregues na casa do cliente ou do presenteado. A taxa custa R$ 20. "Também tivemos aumento de 10% nos envios de compras feitas no exterior, como Estados Unidos, para entrega em Salvador, já que com a pandemia esse volume de vendas online aumentou em todo o mundo", pontua um dos sócios da empresa de logística, Vinicius Alves.





15 OPÇÕES PARA COMPRAR O PRESENTE DE NATAL COM ENTREGA DELIVERY



1.Miniso (Bela Vista e Barra) O Whatsapp das lojas para as entregas via delivery é 71 9 8255-4104. Pedidos aceitos das 09:00 às 18:00. Compra mínima é de R$ 50 e a entrega é gratuita e pode ser feita em até 24 horas.



2. Acqua Aroma (Shopping Barra) Os contatos para os pedidos delivery podem ser feitos nos números (71) 9 9191-5000 / 3036-1112. Até os bairros da Pituba e Itaigara a taxa é de R$ 12.



3. Coffeetown A marca criou um box especialmente para o Natal. A entrega pode ser feita no mesmo dia da compra e a taxa é a partir de R$ 10 de acordo com o bairro. Pedidos pelo número (71) 9 8344-4478.



4. Grand Cru A loja também conta com opções de cestas de Natal com preços que variam de R$ 140 a R$ 900. A taxa de entrega depende do bairro e custa a partir de R$ 15. O telefone é (71) 9 9616-9558.



5. Loungerie (Shopping Barra) A loja está com frete grátis para Salvador com entrega no mesmo dia. (71) 9 8674-9225



6. Avatim (Shopping Barra) O contato do delivery é (71) 9 9999-0451 ou (71) 9 9121-7101.



7. Arezzo (Shopping Itaigara) O frete é gratuito para as compras delivery acima de R$ 300 feitas até o dia 31 de dezembro (71) 9 8502-5329



8. Shopping Paralela As compras podem ser feitas no www.shoppingparalela.com.br. O parcelamento é de até 12 vezes com frete grátis e entrega no mesmo dia para compras realizadas até às 18h.



9. Shopping da Bahia Diversas lojas do centro de compras estão disponíveis no site shoppingdabahia.com.br. As vendas são via WhatsApp, onde o consumidor pode fazer o pedido da entrega via delivery.



10. Salvador e Salvador Norte Shopping Tudo pelas plataformas dos shoppings no www.salvadorshoppingonline.com.br e www.salvadornorteonline.com.br. Além dos sites, as compras podem ser feitas através de aplicativos próprios, gratuitos e disponíveis para Android e IOS.



11. Shopping Piedade É possível comprar online também pela plataforma digital deste centro de compras, www.shoppingpiedade.com.br/compreonline. Entre as marcas disponíveis estão C&A, Boca Roxa e Mitchell.



12. Parque Shopping O site parqueshoppingba.com.br/compra-online tem na vitrine opções de lojas como Kopenhagen com entrega delivery.



13. Chocolates Brasil Cacau No site natal.chocolatesbrasilcacau.com.br, a marca disponibiliza opções de lojas próximas ao seu endereço com opções de vendas por WhatsApp e entrega delivery.



14. Brincô Delivery de Brinquedos O frete é grátis a depender do local de entrega. WhatsApp (71) 9 9137-8758.



15. Ludic Brinquedos O contato para vendas delivery é (71) 9 9140-2552. Frete com valor entre R$ 10 e R$ 20, a depender do bairro.