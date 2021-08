Noite tensa: um homem é morto e três são baleados no Ogunjá

Mais um bairro de Salvador teve uma noite violenta. Um homem foi morto e três pessoas foram baleadas na região do Ogunjá, em um intervalo de duas horas. O intenso tiroteio assustou moradores da região e também do Engenho Velho de Brotas, que faz fronteira com a região.

O jovem morto foi identificado como Deivson Bispo Cardoso, 27 anos. Familiares relataram que ele era natural de Candeias e morava em Salvador há pouco tempo, junto com a mulher. Ele saiu de casa durante a tarde de ontem e não retornou.

Sem notícias do companheiro, a mulher ligou para a cunhada e, na manhã desta quinta-feira (26), elas souberam que havia um corpo próximo a Cesta do Povo, no Vale do Ogunjá. No local, identificaram como sendo Deivson.

Moradores da região contaram que ele teria se desentedido com um dos chefes do tráfico após agredir uma mulher. Ele foi levado de carro até o local e executado.

Baleados

Segundo informações da Polícia Militar, por volta das 21h50, policiais militares da 26ª CIPM foram acionados pelo Cicom para uma ocorrência de disparos de arma de fogo e uma prestação de socorro na Vila São Cosme, no Ogunjá. Ao chegar ao local, os policiais não encontraram nenhuma anormalidade.

Durante ronda, a equipe encontrou na ladeira ao lado da localidade da Amendoeira encontrou um homem de 22 anos alvejado por disparos de arma de fogo, ele foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE).

No mesmo hospital um homem de 19 anos também deu entrada após ser baleado nas mesmas circunstâncias. O jovem foi atingido no quadril, foi medicado e teve alta.

Mais tarde, por volta das 23h30, houve outro chamado via Cicom sobre outro homem também baleado na Vila São Cosme. Ele também foi socorrido para o HGE.