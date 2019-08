Noiva cobra R$ 6 mil por convidado, briga com noivo e cancela casamento

Uma noiva, identificada apenas como Susan, decidiu cancelar o casamento quando não recebeu o presente que queria, no Canadá. A mulher achou que seria normal e aceitável que todos os seus convidados ajudassem na realização do evento, o que incluía uma contribuição financeira de quase R$ 6 mil, para que ela pudesse desfrutar da sensação de ser uma Kardashian por um dia. As informações são do portal iG e do MailOnlin.

A mulher, identificada apenas como Susan, usou sua conta no Facebook para desabafar sobre os motivos que a levaram a cancelar o casamento. Na publicação, ela destaca tudo o que aconteceu até chegar a tomar essa decisão que a deixou sem amigos, família e, inclusive, sem companheiro.

"Caros amigos, venho com grande tristeza que estou anunciando o cancelamento do casamento. Peço desculpas por cancelar apenas quatro dias antes. Infelizmente, terminamos devido a alguns problemas recentes e irreparáveis. Decidimos encerrar nosso relacionamento e não prosseguir com nenhum processo futuro”, inicia.

Susan então explicou que seu relacionamento terminou abruptamente porque seus convidados não conseguiram desembolsar os US $ 1.500 (aproximadamente R$ 6 mil) solicitados.

"Especificamente, quero pedir presentes em dinheiro. Como poderíamos ter nosso casamento sem financiamento adequado? Nós nos sacrificamos tanto e só pedimos a cada convidado US $ 1.500. Conversamos com algumas pessoas, que até nos prometeram mais para tornar nosso sonho realidade. Minha dama de honra, por exemplo, prometeu US $ 5.000 (R$ 19.700) junto com seus serviços de planejamento. Nós agradecemos, emocionados, e aceitamos. A família do meu ex, por sua vez, se ofereceu para contribuir com US $ 3.000 (R$ 11.800)", contou Susan, na postagem.

“"O que é R$ 5.000? Claramente, não muito. Seria bastante administrável e dentro do orçamento. Eu já ouvi falar de pessoas pedindo. Se você não pode contribuir, você não foi convidado para o nosso casamento exclusivo. É uma festa única e vitalícia [sic]".

Susan explica que ela e o então noivo encontraram um lugar "perfeito" para a cerimônia, mas ele era bem caro e ultrapassava as economias. Ao colocar no papel todas as despesas que teriam, o casal constatou que o evento custaria mais de R$ 236 mil, incluindo um voo para Aruba, uma ilha do Caribe.

"Como o nosso amor era como um conto de fadas, queríamos um casamento extravagante ... Um vidente nos disse para irmos com a opção mais cara, e pensamos: por quê não?", explicou na postagem.

'Só precisávamos de um empurrãozinho. Nosso casamento dos sonhos somou US $ 60 mil ... Tudo o que pedimos foi uma pequena ajuda de nossos amigos e familiares para que isso acontecesse.

Depois de enviar os convites, apenas oito convidados responderam com o cheque de US $ 1.500. "Estávamos ferrados", continuou Susan, explicando que a festa e a cerimônia não aconteceriam 'sem uma pequena ajuda dos amigos': "Para piorar a situação, a família do meu ex refez a oferta".

"De repente, mais pessoas recuaram, incluindo minha melhor amiga desde a infância. Minha segunda família. Eu estava tão chocada e chorosa", escreveu Susan.

Depois de "horas de lágrimas, exaustão mental e até dissociação", a ex-noiva contou que chegou a decisão de cancelar a cerimônia. "Uma hora depois de postar isso, vou deletar meu Facebook. A rede social me causou apenas paranoia e toxicidade", continuou.

O casal teve um filho e, depois de concluir a faculdade, os preparativos começaram para o evento. "Conseguimos economizar quase US$ 15 mil – aproximadamente R$ 59 mil. Como nosso amor era como um conto de fadas, queríamos um casamento extravagante, em que nosso filho pudesse ser incluído", continua.

Para completar, com a cerimônia ameaçada, o casal ficou "exausto e cansado" e os dois acabaram discutindo. "Percebi que o casamento dos meus sonhos estava se tornando um pesadelo", diz Susan.

Gastar menos no casamento não era uma opção

Na tentativa de salvar o relacionamento, o noivo propôs que o evento fosse um pouco menos luxuoso e tivesse como local a cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos. "Eu ri na cara dele, mas ele estava falando sério. Ele queria aquelas acompanhantes baratas, esfarrapadas e imundas como nos casamentos de Vegas. Ele estava fora de si? Eu sou um pedaço de lixo?", critica ela.

"De repente, meu corpo começou a tremer e entrei em um ataque de pânico. Meu ex deixou o quarto e não pediu desculpas por sua sugestão horrível. Então, eu chamei minha dama de honra e chorei muito", fala a mulher.

"Em vez de ser simpática, ela me disse que eu estava pedindo muito e eu deveria rever o orçamento... Como alguém que me ofereceu milhares de dólares e me negou o meu dinheiro prometido me diz para diminuir meu orçamento? Ela sabe que meu maldito sonho era um casamento bombástico", reclama a noiva.

Após ter uma discussão que, aparentemente, resultou no fim da amizade com a madrinha, a mulher declara que muitos boatos se espalharam e ela recebeu até ameaças anônimas. Susan destaca também que todas as suas damas de honra se viraram contra ela.

"Elas me disseram que eu era louca. Pediram o seu depósito de volta... Então, eu disse que me recuso a devolver o dinheiro até que elas consigam me pagar por seu sofrimento emocional. Meu ex começou a falar com a minha dama de honra e fazer fofoca sobre mim pelas minhas costas", pontua a mulher, que declarou se sentir traída. "Eu só queria ser uma Kardashian por um dia e depois viver minha vida normal", complementa.

Ao caminhar para o final do texto, Susan ressalta sua decepção e desapontamento com os amigos, a família e o ex-noivo e disse que, de agora em diante, vai viver sozinha.

"Vou passar os próximos dois meses viajando pela América do Sul, explorando minha alma e me livrando da energia tóxica trazida por meus amigos e familiares – aqueles que eu achava que podia confiar mais. Por favor, não entre em contato comigo", pede ela. "Eu estou vivendo minha vida sozinha agora, e só deixo entrar nela aqueles que acredito terem boas intenções", conclui.

A publicação de Susan foi divulgada, na íntegra, em uma perfil do Twitter, e os internautas não hesitaram em criticar a noiva. "Esse cara é o amor de sua vida e só por não ser capaz de te dar um casamento chique significa que todo o relacionamento está condenado?", pergunta um. "Essa é a maior bridezilla de todas", afirma outro.