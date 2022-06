Noivo de Gabby Petito deixou confissão de crime por escrito: 'Acabei com a vida dela'

Apontado como assassino da influenciadora Gabby Petito, o americano Brian Laudrie confessou o crime em um registro feito em um bloco de anotações. O homem, que era noivo da vítima, escreveu tudo o que fez antes de cometer suicídio em um parque da Flórida, nos Estados Unidos.

No bilhete, Brian escreveu: "Eu acabei com a vida dela. Achei misericordioso, que era o que ela queria, mas agora vejo todos os erros que cometi. Eu entrei em pânico. Fiquei chocado", diz o texto.

O bloco de anotações foi descoberto pelo FBI, durante as buscas pelo assassino, em janeiro deste ano, mas o conteúdo ainda não havia sido divulgado.

Gabby Petito tinha 22 anos quando foi estrangulada até a morte e teve o seu corpo localizado apenas de três a quatro semanas depois do crime, segundo estima o chefe do departamento legista do condado de Teton, Brent Blue. Ela foi encontrada morta no dia 19 de setembro do ano passado, no Parque Nacional Grand Teton, em Wyoming.

Relembre o caso

Gabby e Brian decidiram fazer uma viagem de van juntos, no dia 2 de julho do ano passado, quando completariam um ano de noivado. Devido à pandemia, eles não puderam se casar, então decidiram celebrar o aniversário da data, sempre compartilhando fotos e vídeos do passeio nas redes sociais.

O casal planejava uma viagem de quatro meses, com visitas a parques nacionais no Oeste dos Estados Unidos. Eles partiram do vilajero Blue Point, em Long Island, Nova York, local onde Gabby morava com a família.

Ela foi vista pela última vez no dia 25 de agosto, em Grand Teton, em Wyoming, quando ia para o Parque Nacional de Yellowstone. Depois disso, a jovem desapareceu. Como costumava mandar notícias com frequência, a família estranhou. Foi então que começou a busca pela jovem.

Poucos dias depois, no começo de setembro, Brian voltou da viagem e foi para a casa dos pais, na Flórida, sem a companhia da noiva. Pouco depois, ele desapareceu. A polícia começou, então, uma operação de busca por Brian, principal suspeito pelo sumiço de Gabby.

A procura terminou no dia 20 de outubro, quando foram encontrados os restos mortais de Brian, junto com sua mochila e seu caderno.