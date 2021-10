Noivo de Raissa Barbosa abandona carreira de ator pornô: 'Melhor para meu casamento'

Wellington, noivo da influencer Raissa Barbosa, largou a carreira de ator pornô, onde usada o codinome Victor Ferraz. Em entrevista, o ex-ator disse que decidiu abandonar o entretenimento adulto na semana passada, após pedir a amada em casamento num restaurante em Dubai.

"Nós reatamos há cerca de um mês e, sim, parei 100% com a pornografia e agora decidi que quero seguir uma nova vida. O 'Victor Ferraz' se aposentou. De qualquer forma, agradeço todo meu público, o carinho e respeito que tiveram por mim ao longo desse tempo", afirma ele ao portal "Gay blog".

Ex-ator chegou a fazer live no Instagram transando (Foto: Reprodução)

Com o nome de Victor, Wellington atuava em filmes adultos direcionado ao público homossexual. Era considerado ator do tipo "gay-for-pay" (expressão usada para homens heterossexuais que protagonizam filmes adultos com outros homens). Segundo ele, a decisão de deixar o segmento partiu dele, não de Raissa.

"A decisão de parar com tudo foi única e exclusivamente minha. Não só porque vai ser melhor para o meu casamento, mas também porque acredito que 'já deu' para mim", acrescenta ele, que diz ter feito uma poupança com os cachês recebidos: "Sim, só pensar no futuro que isso é possível. E não me arrependo de nada".