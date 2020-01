Nome à frente do Future-se, secretário de Educação Superior do MEC pede pra sair

Foto: Gabriel Jabur/MEC

O Secretário de Educação Superior do Ministério da Educação (MEC), Arnaldo Barbosa de Lima Junior, pediu demissão nesta quinta-feira (30). Um dos principais auxiliares do ministro da Educação, Abraham Weintraub, e comando uma das vedetes do governo federal, o programa Future-se, ele alegou motivos profissionais ao comunicar o desligamento.

Em carta, divulgada pelo Estadão, o agora ex-secretário diz que nunca deixou de “ousar” ao exercer seu trabalho na pasta e que não fez nada "sozinho".

Lima é funcionário de carreira do antigo Ministério do Planejamento, que integra hoje o Ministério da Economia, e vai retornar a sua função anterior.

O secretário deixa o cargo no mesmo dia em que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), subiu o tom das duas críticas a Weintraub.

No comunicado em que anuncia a demissão, o ex-secretário afirma ainda que ajudou a criar a ID Estudantil, o Diploma Digital, o Novo Revalida e aperfeiçoar o Fies, programa de financiamento estudantil.

Future-se

Lima foi responsável pelo desenho do Future-se, voltado para as universidades federais. Segundo Lima, foram alocados R$ 230 milhões para investimentos em placas fotovoltaicas e para conclusão de obras que estavam paradas ou em andamento nas universidades federais, além de 100% dos recursos previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA). O secretário ficou nove meses do cargo.

O MEC divulgou nota sobre a demissão. Leia na íntegra:

"Por motivos pessoais, desligo-me da Secretaria de Educação Superior (SESU) para abraçar um novo propósito profissional. Quando assumi a Secretaria, estava ciente da responsabilidade que resultaria desse ato, mas nunca deixei de ousar e nunca fiz nada sozinho. A SESU ajudou a criar a ID Estudantil, o Diploma Digital, o Novo Revalida e aperfeiçoar o FIES. Conseguimos alocar R$ 230 milhões para investimentos em placas fotovoltaicas e para conclusão de obras que estavam paradas ou em andamento nas universidades federais. Conseguimos 100% dos recursos previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA), implementamos cinco novas universidades federais e desenvolvemos o 2/4 Future-se. Esse programa é o que há de mais inovador na educação brasileira. O envio do Projeto de Lei para o Congresso Nacional encerrará minha missão no glorioso Ministério da Educação. Nesses nove meses, muitos foram os desafios, mas pude contar com o apoio do Ministro Abraham Weintraub, do secretário executivo, Antonio Paulo Vogel de Medeiros, dos demais secretários e colaboradores do MEC e, especialmente, da Família SESU. Deixo as portas abertas, o que me traz grande alegria, e me despeço com a certeza do dever cumprido, sabendo que bons frutos serão colhidos das sementes que ajudei a plantar."