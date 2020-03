Nordeste tem mais de 3 mil vagas abertas em concursos

As últimas notícias sobre o avanço do novo Coronavírus (2019-nCoV)levou o Ministério da Saúde a publicar um edital de chamamento de 5 mil profissionais para o programa Mais Médicos. O objetivo é o de reforçar a capacidade de assistência da emergência a essa situação.

Os médicos que atenderem ao chamamento receberão uma remuneração como bolsa-formação no valor mensal de R$ 12.386,50 pelo prazo improrrogável de um ano. O edital prevê jornadas de trabalho de 40 horas semanais.

Para aderir ao Programa, é preciso que o profissional comprove formação em instituições de ensino superior brasileiras ou com diploma revalidado no Brasil.Os médicos precisam ter situação regular para o exercício do cargo, mediante registro no Conselho Regional de Medicina (CRM).Além desse chamamento nacional, estão abertas mais de 238.683 vagas abertas em todo o Brasil, além do cadastro reserva.

O destaque está no nordeste, que oferece mais de 3 mil vagas para diversos níveis de escolaridade. Entre os estados nordestinos, Pernambuco e Bahia são os que oferecem mais oportunidades aos candidatos a uma função pública.

Para o preparador de concursos, o advogado e professor Jerônimo Bezerra, as oportunidades interessam especialmente àqueles candidatos cuja possibilidade de morar em outro estado ou até mesmo no interior se configura como uma atração a mais. “Aliado a isso, a possibilidade de ser um servidor público, com direito à estabilidade, é uma vantagem mais que desejada”, completa o professor.

O município de Abreu e Lima, em Pernambuco, por exemplo, abriu 522 vagas para diversos trabalhadores, além da formação de um cadastro de reserva contendo mais de 850 classificados. As funções de nível superior têm vencimentos de R$ 1.893 a R$ 5.000, enquanto que os de níveis fundamental e médio vão de R$ 998,00 a R$ 1.924. A seleção será da responsabilidade da Fundação Getúlio Vargas e será composta por prova escrita objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, sendo realizada preferencialmente na cidade de Abreu e Lima. Vale lembrar que as inscrições serão realizadas até o dia 23 de março.

Ainda no estado vizinho, a Prefeitura de Araçoiaba oferta 352 vagas imediatas, sob a responsabilidade do Instituto de Administração e Tecnologia (ADM&TEC). As oportunidades estão abertas para todos os níveis de escolaridade e os salários podem chegar até R$ 7.500. As inscrições vão até o dia 31 de março. A mesma instituição também organiza a seleção para as 515 vagas abertas para a Prefeitura de Gravatá. A meta é o provimento de cargos efetivos na administração pública nas carreiras de nível fundamental, médio e superior, lembrando que os aprovados receberão vencimentos variados entre R$ 1.000 a R$ 11.000, para regime de trabalho de 20, 30 ou 40 horas semanais ou ainda em jornadas mensais de 144h ou 200h.

Baianas

Na Bahia, são 683 vagas para as cidades de Serrinha, Paulo Afonso e Cândido Sales. Em Serrinha, a seleção – realizada pela Seleta Concursos - é voltada para profissionais de nível fundamental, médio e superior, com oferta 149 vagas imediatas e salários de até R$ 6.000,00. Mas os interessados devem se apressar porque as inscrições se encerram na terça (17).

A Prefeitura de Cândido Sales preencherá 82 vagas para o cargo de Agente Comunitário de Saúde (ACS), com vencimento O salário é de R$ 1.400 e a jornada de 40 horas semanais. O certame ficará sob a responsabilidade do Instituto Brasileiro Educar Conquista e numa das alterações do edital, deixou de ser concurso público e assumiu a condição de processo seletivo simplificado.

Em Paulo Afonso, as 452 vagas são para profissionais de nível técnico, médio e superior, que integrarão o quadro de servidores efetivos. A seleção está sob responsabilidade da empresa Consulpam.