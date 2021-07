'Nós não podemos permitir o fura-fila', diz Rui sobre protesto por moradia

Em coletiva dada à imprensa na manhã desta terça-feira (13) o governador Rui Costa falou sobre o protesto realizado na frente do prédio da Governadoria no Centro Administrativo da Bahia (CAB) por integrantes do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB-BA). Eles questionam a decisão judicial que dá para a Embasa a reintegração de posse de um prédio na região central de Salvador, afirmando que o local é ocupado por pessoas que lutam pelo direito à moradia digna.

Sobre as reivindicações, Rui afirmou que não vai permitir que a ordem prioritária definida para o programa de habitação seja alterada por atos do tipo. "Não é assim que vamos criar uma sociedade que proteja direitos. Estabelecemos prioridade pelo número de filhos, por quem é mais carente e mais precisa. Não damos prioridade a quem esbraveja mais, no meu governo, ninguém terá prioridade pelo grito ou invasão de prédio público", declarou.

Ele disse ainda que todos têm que esperar sua vez e que não há quem goste de pessoas que tentam entrar na frente antes da hora na espera por habitação. "Nós não podemos permitir o fura-fila. Ninguém gosta do fura-fila na vacinação e, com certeza, ninguém gosta dele na luta pela habitação. Existem milhares de pessoas a espera disso e ninguém vai furar essa ordem", disse.

O ato aconteceu ontem, com início no final da manhã e terminando ao final da tarde. Participantes alegaram que foram recebidos com violência pelas forças policiais. O governo diz que policiais da Casa Militar foram agredidos e que houve depredação.

Encosta na Cidade Nova

O governador deu estas declarações durante a entrega de uma obra de contenção de encosta no bairro da Cidade Nova, em Salvador. Uma intervenção que beneficia cerca de dois mil moradores das redondezas da Rua Quinta dos Lázaros. Sobre a obra, Rui afirmou que a conclusão entrega mais tranquilidade para quem vive preocupado com risco de deslizamento, ainda mais em épocas chuvosas como a atual.

"Esse é o maior programa de entrega de encostas na história da Bahia e vamos seguir com isso para tirar da pauta de vocês da imprensa desastres de desabamento e vamos continuar assim para garantir que mais pessoas se sintam protegidas", declarou Rui.

Para construir a contenção, o Governo do Estado investiu R$ 1,1 milhão, em um painel com solo grampeado e cortina atirantada com revestimento em concreto projetado em 1.677,46 metros quadrados. Além disso, houve a implantação de dispositivos de drenagem.

A obra é uma iniciativa que integra o Programa Estadual de Prevenção de Desastres Naturais, em execução pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), vinculada à secretaria estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedur).

*sob supervisão da chefe de reportagem Perla Ribeiro