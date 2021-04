Nos pênaltis, Bahia bate Fortaleza e vai à final da Copa do Nordeste

A final da Copa do Nordeste de 2020 vai ser reeditada em 2021. Na noite deste sábado (24), o Bahia superou o Fortaleza nas cobranças de pênaltis, após empatar por 0x0 no tempo normal, e vai fazer a decisão contra o Ceará, que eliminou o Vitória mais cedo, por 2x0. As duas semifinais foram disputadas no estádio Castelão, em Fortaleza.

No Castelão, os dois times fizeram um jogo muito equilibrado. O Esquadrão chegou a colocar uma bola no travessão no primeiro tempo, mas não conseguiu furar o bloqueio cearense nos 90 minutos mais acréscimos dado pela arbitragem. Nas cobranças, brilhou a estrela do goleiro Matheus Teixeira, que defendeu dois pênaltis e garantiu o Esquadrão em sua nona decisão do torneio regional. Teixeira jogou porque o titular Douglas está com covid-19.





A final do Nordestão será nos dois próximos sábados, dias 1º e 8 de maio. O jogo de ida será em Salvador e a volta em Fortaleza, porque o Ceará tem melhor campanha. Em caso de empate na soma dos placares, o campeão será conhecido também nos pênaltis.

Em relação ao time considerado titular, Dado Cavalcanti precisou fazer apenas uma mudança. Diagnosticado com a covid-19, Douglas foi cortado da lista de relacionados e o garoto Matheus Teixeira começou a partida entre os titulares.

O goleiro, inclusive, quase foi surpreendido por um chute do meio de campo de Wellington Paulista nos primeiros minutos. Seria um golaço, mas para a sorte do tricolor a bola se perdeu em linha de fundo.

Fora o lance de perigo do Fortaleza, o que se viu no primeiro tempo foi um duelo muito equilibrado, pegado no meio-campo e de poucas chances claras. Explorando as jogadas pelos lados, o Bahia tinha muita dificuldade para passar pelo bloqueio montado pelos cearenses.

A partida só ganhou um pouco mais de emoção nos minutos finais, quando o atacante Rossi teve pelo menos três oportunidades para abrir o placar. Aos 37 minutos, ele recebeu lançamento de Patrick, ganhou da marcação em velocidade, invadiu a área, pegou mal na bola e mandou para fora.

Aos 41, Rossi recebeu livre na entrada da área e soltou uma bomba. A bola explodiu no travessão. Três minutos depois, Felipe Alves cortou mal e a bola sobrou para o camisa 7, mas a finalização subiu demais e foi para fora.

PASSOU EM BRANCO

O Bahia voltou para a segunda etapa com o mesmo time e logo aos seis minutos uma polêmica deixou os tricolores na bronca. Gilberto disputou na área com Tinga e foi derrubado. Os jogadores ficaram pedindo pênalti, mas o lance foi analisado pelo VAR, que mandou seguir.

Assim como na primeira etapa, o Bahia seguia criando as melhores chances, porém não acertava a pontaria. Aos 12 minutos Thaciano fez a tabela e arriscou de fora da área, para fora.

Na tentativa de oxigenar o time, Dado Cavalcanti tirou o meia Daniel e colocou Matheus Galdezani em campo. O Bahia continuou pressionando no ataque. O cruzamento de Nino passou por todo mundo e sobrou para Rossi, que pegou de primeira. A bola desviou na defesa e saiu pela linha de fundo. Apesar das tentativas dos dois times, o duelo acabou empatado sem gols no tempo normal e o classificado precisou ser decidido nos pênaltis.

Nas cobranças , brilhou a estrela de Matheus Teixeira, que pegou os chutes de Bruno Melo e Robson. Enquanto Gilberto, Galdezani, Rodriguinho e Conti converteram e garantiram o triunfo por 4x2 e a vaga na final da Copa do Nordeste. Juninho Capixaba foi o único do Bahia que desperdiçou, em chute defendido por Felipe Alves.