'Nosso futebol é de luta', diz Gilberto após vencer o Atlético-MG

O atacante Gilberto viveu noite inspirada durante o confronto entre Bahia e Atlético-MG, na noite desta segunda-feira (19), no estádio de Pituaçu. Depois de começar no banco, ele entrou em campo no segundo tempo e teve participação direta nos três gols que o Esquadrão marcou para virar o jogo e bater o adversário por 3x1.

Após a partida, o atacante falou sobre os dois gols que marcou e analisou o desempenho do Bahia no jogo. Segundo ele, o futebol apresentado no segundo tempo é o que o time precisa voltar a praticar, com marcação forte e jogadas em contra-ataque.

"O futebol tem dessas coisas. Todo sabe que o Bahia tem excelente elenco, clube organizado e as coisas não estão se encaixando. Contra o líder a gente conseguiu marcar bem, o que a gente vinha fazendo antes mas deixamos no início do ano pelo desejo da torcida de jogar bonito, e também parte da imprensa. O futebol do Bahia é esse, futebol de luta, sair no contra-ataque. Não me importo em jogar feio, o importante é ganhar e subir na tabela", afirmou o camisa 9.

Gilberto disse ainda que ficou feliz por ter voltado a balançar as redes, mas afirmou que o triunfo foi de todo o elenco. Com os dois gols marcados contra o Atlético-MG, ele chegou a quatro no Brasileirão e ultrapassou Rodriguinho na artilharia do Bahia no torneio.

"O importante e que a gente ganhou. Os gols são frutos do trabalho, estou feliz pelo desempenho, a gente dá uma resposta dessa. Seguimos firmes no campeonato", finalizou ele.

Com o resultado, o Bahia chegou a 19 pontos e subiu para a 12ª colocação do Brasileirão.