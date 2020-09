Nota Premiada Bahia vai sortear R$ 1 milhão em setembro

A campanha Nota Premiada Bahia, promovida pela Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz), vai distribuir R$ 1 milhão em prêmios neste mês de setembro: 90 deles de R$ 10 mil e um de R$ 100 mil.

Os ganhadores serão conhecidos no próximo dia 21, com resultado publicado no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br e também nas redes sociais da Sefaz-BA.

De acordo com a pasta, neste sorteio serão considerados os bilhetes gerados a partir das notas fiscais eletrônicas emitidas em agosto de 2020 que contenham o CPF do participante. Quem ainda não está cadastrado na Nota Premiada e fizer sua inscrição em setembro, realizando compras com a inclusão do CPF na nota ao longo deste mês, irá concorrer no sorteio de outubro.

Como participar

Para participar da campanha, basta preencher o formulário disponível no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br e, após essa etapa, informar o CPF cadastrado a cada compra realizada em estabelecimento emissor da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e).

O participante, no ato do cadastro, escolhe até duas instituições filantrópicas que integram o programa Sua Nota é um Show de Solidariedade, uma da área social e outra da área de saúde, com as quais irá compartilhar as suas notas eletrônicas.

A Nota Premiada conta atualmente com 565 mil participantes inscritos. Desde fevereiro de 2018, os sorteios da campanha já premiaram 768 pessoas, das quais 488 moram na capital e 280 no interior.

A cada quatro meses, as notas compartilhadas transformam-se em repasses de R$ 3 milhões distribuídos entre as entidades ativas no Sua Nota é um Show de Solidariedade, que hoje somam 534. Desde 2018, a campanha já destinou R$ 31,8 milhões para estas entidades.