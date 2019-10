Nota Premiada Bahia: veja lista dos dez sorteados que ganharam R$ 100 mil

Os nomes dos dez ganhadores do 21º sorteio mensal da campanha Nota Premiada Bahia, do Governo do Estado, foram sorteados na noite desta quarta-feira (16). Cada sorteado vai receber um prêmio líquido de R$ 100 mil. Foram contemplados seis moradores de Salvador, que residem nos bairros de Fazenda Coutos, Matatu, Costa Azul, Marechal Rondon – duas pessoas - e Vila Rui Barbosa; e quatro do interior, dos municípios de Itabuna, também dois ganhadores, Feira de Santana e Cruz das Almas.

Os vencedores foram Sandro Mário Alves de Almeida, Luciano Hamburgo Santos, Franz Hecher Soares, Vinícius Amaral Rocha Portento, Soraia Terceiro e Barreto, Deivisson Santos Oliveira, Geraldo Alves de Sena, Edicarlos Bonfim Santos, Jéssica Gregório de Souza e Jackline Modesto Cunha Badaró. Os resultados podem ser conferidos nos sites da campanha (notapremiadabahia.ba.gov.br) e da Secretaria da Fazenda do Estado (www.sefaz.ba.gov.br), e ainda nas redes sociais do governo.

Já são 210 participantes sorteados nas premiações regulares, realizadas todos os meses, sempre com base nos resultados da Loteria Federal. Somando-se os dois sorteios especiais de R$ 1 milhão, ocorridos em junho de 2018 e março deste ano, o número de premiados chega a 212. Destes, 146 moram em Salvador e 66 no interior. A campanha conta atualmente com 503 mil participantes inscritos no site. Para participar, além de estar cadastrado é preciso incluir o CPF nas compras realizadas em estabelecimentos que emitem a Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e).

Os participantes também compartilham suas notas fiscais eletrônicas com 502 instituições beneficentes ativas apoiadas pelo programa Sua Nota é um Show de Solidariedade: quem se cadastra para concorrer aos sorteios deve indicar até duas instituições, uma da área de saúde e outra da área social. Desde que o programa teve as regras simplificadas e foi vinculado à campanha Nota Premiada Bahia, já são R$ 19,9 milhões repassados às filantrópicas participantes.

Todas as premiações têm como base os resultados da Loteria Federal. Os números dos bilhetes com os quais as pessoas concorrem aos sorteios são divulgados com antecedência no site. Para acompanhar todo o processo, basta acessar a página, fazer o login e, no menu “Minha Conta”, escolher a opção “Bilhetes”. A busca pode ser filtrada pelo período de emissão da nota fiscal. Todas as informações estão disponíveis no site da campanha.