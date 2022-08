Nota Premiada sorteará R$ 10 mil e R$ 100 mil no dia 25 de agosto

O mês de agosto pode passar longe de trazer desgosto para alguns baianos. No próximo dia 25 de agosto acontecerá o próximo sorteio da campanha de cidadania fiscal Nota Premiada, com prêmios em dinheiro.

Ao todo, haverá 91 ganhadores no sorteio mensal da campanha - serão 90 prêmios de R$ 10 mil e um de R$ 100 mil. Pessoas de todas as regiões do estado podem participar. Para saber se você foi um dos sortudos, basta acessar a lista completa dos ganhadores no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br.

Quem ainda não sabe como participar, é simples. Basta acessar o site da nota premiada e se cadastrar uma única vez, preenchendo o formulário disponível. Depois, só é necessário sempre pedir para inserir o CPF na nota fiscal a cada compra realizada em estabelecimentos comerciais de toda a Bahia.

No ato do cadastro, o participante também deve escolher até duas instituições filantrópicas que integram o programa Sua Nota é um Show de Solidariedade para que elas sejam ajudadas pelo programa. As instituições devem ser uma da área social e outra da área de saúde.

Próximos sorteios

A Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba) já divulgou as datas dos sorteios dos próximos meses do ano. Em setembro, ocorrerá no dia 29, em outubro no dia 27, em novembro para o dia 24, e em dezembro para o dia 15. Em 2023, o sorteio de janeiro acontece no dia 26.

A Nota Premiada possui mais de 669 mil participantes inscritos no site.