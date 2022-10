Nova audiência que vai definir situação dos rodoviários será na quinta-feira

Após o protesto dos rodoviários que atrasaram a saída dos coletivos em duas garagens de Salvador, o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-5) informou que uma nova audiência está prevista para a próxima quinta-feira (13). A audiência vai definir as soluções sobre o acordo que foi firmado no caso dos trabalhadores da CSN.

O tribunal disse ainda que publicou edital de alienação de imóveis da CSN disponibilizados no acordo para a obtenção de recursos financeiros, mas não houve interessados na compra dos imóveis (nove matrículas que foram aglutinadas em quatro editais de vendas).

Ainda segundo o TRT, as decisões são restritas ao que foi decidido pelas partes no acordo processual. "De uma dívida total de R$ 74 milhões, somente o Município de Salvador pagou R$ 20 milhões, sendo que CSN deveria pagar o restante, R$ 54 milhões, o que ainda não foi feito", diz um trecho da nota. A última audiência entre as partes ocorreu no dia 27 de setembro.

Protesto

Cerca de 500 ônibus atrasaram a saída das garagens em Salvador na manhã desta terça-feira (11). O motivo é uma mobilização pelo pagamento das indenizações aos antigos trabalhadores do Consórcio Salvador Norte (CSN).

As garagens que participam do protesto são a G2, da empresa Plataforma, em Pirajá, e a G3 da empresa OT Trans, em Campinas de Pirajá, segundo Hélio Ferreira, do Sindicato dos Rodoviários. A previsão é de que os coletivos deixem as garagens a partir das 8h.

Devido ao protesto, pontos de ônibus estão cheios na cidade. "Podemos parar todo o sistema. Ainda temos 790 trabalhadores que estavam no INSS, de ADM, uma grande quantidade de trabalhadores que não receberam a indenização e também tenho outros trabalhadores que não receberam. Pedimos desculpas à população, mas não tivemos outra alternativa e pedimos apoio da população", disse Hélio, em entrevista à TV Bahia.