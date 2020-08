Nova cédula de R$ 200 começa a circular nesta quarta-feira (2)

O Banco Central (Bacen) lança nesta quarta-feira (2) a nova nota de R$ 200, que terá a imagem do lobo-guará. Esta será a sétima cédula da família do Real. A previsão é de que este ano sejam produzidas 450 milhões de unidades da nota.

A cerimônia de lançamento, que será transmitida pelo YouTube do Bacen a partir das 13h30, terá a presença do presidente do banco, Roberto Campos Neto, e da diretora de Administração, Carolina de Assis Barros. A cédula começa a circular no mesmo dia.

A nova nota foi anunciada no início deste mês pelo Bacen e imediatamente memes tomaram conta da internet. Houve até uma campanha para que o banco considere estamar uma próxima nota com um cão vira-lata amarelo.

O deputado Fred Costa (Patriota-MG) chegou a se reunir com Campos Neto e Carolina para falar do assunto. O Bacen deve fazer uma parceria para ações de proteção animal. “Juntos (vamos) desenvolver ações encabeçadas pelo Banco Central que tenham o vira-lata à frente. É um estímulo aos pilares que defendo, que é adoção, castração, educação, com o viés de bem-estar animal de defesa e proteção”, afirmou o parlamentar, segundo o Congresso em Foco.