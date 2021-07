Nova companhia chega a Salvador com isenção na tarifa de despacho de bagagem

Despacho gratuito de bagagem até 23 quilos, mais espaço entre as poltronas para dar mais conforto aos passageiros e a promessa de um serviço diferenciado de refeições logo que a situação da pandemia estiver controlada. Esse é o resumo da companhia que inaugurou nesta quinta (1) um novo trecho no mercado doméstico da aviação brasileira. Guarulhos, Salvador e Porto Seguro são as cidades abraçadas pela ITA Transportes Aéreos, companhia do Grupo Itapemirim.

O voo Guarulhos-Salvador-Guarulhos será diário, com escala em Porto Seguro tanto na vinda quanto na volta a São Paulo. O voo inaugural feito por um dos aviões da frota composta por aeronaves do modelo Airbus A320 pousou no Aeroporto Internacional de Salvador às 14h07 sob os olhares atentos de cerca de 10 spotters, nome dado a observadores e fãs de aviação.

A dupla Rafael Roseno e Thiago Siles compuseram a equipe que desceu para a pista e pôde assistir de perto tanto o pouso quanto o 'batismo' da aeronave, nome dado à cerimônia que dá um banho com fortes jatos d'água no avião que chega à pista do aeroporto soteropolitano pela primeira vez. Uma forma de abençoar e dar boas vindas para quem em breve estará acostumado com a paisagem da capital baiana.

Rafael (esq.) e Thiago (dir.) avaliam uma das imagens que registraram no pouso do avião (Foto: Vinícius Nascimento/CORREIO)

Rafael e Thiago se conheceram por conta do amor por aviação. Ainda adolescente, com 15 anos, Rafael já é figurinha conhecida no aeroporto de tanto que já participou do Dia de Spotter promovida pela Vinci, administradora do equipamento. Durante o trajeto até a pista, cumprimentou seguranças e funcionários do aeroporto.

"Eu sempre que possível venho fazer minhas fotos. Tenho uma página no instagram há pouco mais de um ano, quando a operação era na pista auxiliar. Eu pretendo seguir na carreira de piloto executivo ou até mesmo comercial. Sempre sonhei muito com isso. Ano passado meu pai me incentivou a ter a página, aí juntou o amor pela aviação com a pelos registros e estou aqui", disse o garoto, dividindo um pouco do seu olhar atento para o pouso com a reportagem do CORREIO.

Rafael fotografa o batismo do avião da ITA (Foto: Vinícius Nascimento/CORREIO) Avião da ITA é batizado em Salvador (Foto: Camila Souza/GOVBA)

Rafael fotografa o batismo do avião da ITA (Foto: Vinícius Nascimento/CORREIO) Avião da ITA é batizado em Salvador (Foto: Camila Souza/GOVBA)

Três anos mais velho, Thiago também quer trabalhar com aviação. Atualmente ele mora em Cuiabá, capital do Mato Grosso, no Centro Oeste brasileiro, mas por ainda ter raízes em Salvador, sempre vem para a Bahia. "Eu sempre fui apaixonado por aviação, vinha aqui, gravava pousos e decolagens. Comecei minha página em setembro e esse é meu primeiro evento no aeroporto. Sonho em trabalhar com gestão aeroportuária, algo direto com a aviação", afirmou.

Quem se interessar para conhecer os trabalhos de Thiago e Rafael pode seguir os perfis da dupla no Instagram: @th_spotter e @planespotterssa.

Thiago e Rafael se conheceram por conta da paixão por aviação (Foto: Vinícius Nascimento/CORREIO)

Presidente do grupo Itapemirim, Sidnei Piva explica que os voos ITA foram customizados para oferecer uma experiência diferenciada ao passageiro, com todas as fileiras de assentos dentro da categoria A do selo de conforto da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A expectativa da empresa é que, até junho de 2022, a compannhia amplie a cobertura para locais como Brasília e Rio de Janeiro e a Bahia deve estar entre os focos de expansão das operações com novas rotas e destinos atendidos.

"Salvador é de vital importância para as operações da Itapemirim Transportes Aéreos. É exatamente por esse motivo que escolhemos a capital baiana para ser uma das primeiras a receber nossas operações. Queremos conectar Salvador à principais regiões do Brasil", disse.

Titular da Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador (Secult), Fábio Mota afirma que a chegada de uma nova companhia é muito importante para as ações de promoção da cidade, que segue como o destino mais desejado pelos brasileiros no pós-pandemia de acordo com uma pesquisa de Sondagem Turístia no Brasil feita em parceria com o Instituto de Pesquisa Qualitest.

De acordo com Mota, Salvador é uma cidade com grande dependência do turismo e há um investimento no município para estimular o modelo de turismo interno, aproveitando o ganho de que brasileiros são aceitos por somente 12 países em decorrência dos números da pandemia no país.

"Procuramos a Itapemirim há um tempo, conversamos, discutimos, mostramos que se requalificou e preparou nos último 8 anos para receber o turismo. Somos a primeira capital do Nordeste a receber um voo da Itapemirim e pra gente simbolicamente é muito importante", disse Mota.

Autoridades acompanharam a chegada do avião. Da esqueda para a direita: Maurício Bacelar (Setur), Fabiano Oliveira (ITA), Fábio Mota (Secult) e Julio Ribas (Vinci Airports) (Foto: Will Recarey)

Secretário de Turismo da Bahia (Setur), Maurício Bacelar também esteve na cerimônia que recebeu os primeiros passageiros da ITA em Salvador. Na saída do avião, os tripulantes foram recebidos por baianas e receberam um pequeno brinde da empresa.

Na ocasião, Bacelar destacou que a conectividade é primordial para o desenvolvimento do turismo e que São Paulo é o maior emissor de turistas para a Bahia, seja a negócios ou a passeio. Para o secretário, a expectativa é de que a Bahia continue recebendo novos voos e, com isso, eventualmente os preços para chegar ao Estado diminuam por conta do aumento da concorrência e isso se torne um atrativo para viajar até o Estado.

“Companhias como a Azul, a Gol e agora a Itapemirim têm colocado muitos voos para Salvador. Nós somos hoje uma capital que tem ligações com todas as outras capitais do Nordeste, com todas as regiões do País, e isso melhora muito a acessibilidade ao nosso estado”, afirmou. É nisso que o construtor Ricardo Xavier, que mora nos Estados Unidos e estava no voo inaugural, se apega.

“Sempre que você tem uma empresa nova, a concorrência aumenta. Então, os preços tendem a diminuir e a qualidade tende a subir, porque quem não tem qualidade não se estabelece”, disse.

Diretor comercial da Ita, Fabiano Oliveira explicou os motivos que trouxeram a empresa para a Bahia, mais especificamente para Porto Seguro e Salvador. “São cidades extremamente importantes para o País e atendem muito à parte turística. Foi uma decisão da Ita iniciar por essas duas cidades para poder fazer já um grande atendimento para o estado. A Ita vem para democratizar todo o processo, turismo, negócio, corporativo, todo processo vai ser atendido por nós”, afirmou.

Segundo Fabiano, a companhia aposta no período pós-pandemia para a expansão dos negócios. Ele disse em coletiva com a imprensa que a empresa passou por momentos difíceis e ainda está em processo de recuperação. O que motivou para fazer investimentos tão altos numa companhia aérea foi acreditar no avanço da vacinação para derrubar os números da pandemia e conquistar flexibilizações.

“Com a vacina, a gente acredita muito que a pandemia vai entrar em um nível controlado. Então, a Itapemirim acredita demais nesse processo e vem exatamente num momento em que a curva [do turismo] tende a subir e a gente tem condição de operar”, disse.

Por sua vez, o diretor-presidente do aeroporto de Salvador, Julio Ribas, afirma que a nova empresa traz um marco importante e recuperação da malha aérea. "A presença na seleta lista dos primeiros destinos da ITA reflete o papel estratégico do Salvador Bahia Airport, pono fundamental de conexão com outras regiões do país", declarou.

Tarifas

Baianos que querem viajar para São Paulo podem pagar bem mais em conta no trecho de ida e volta da ITA. O valor mais comum do percurso varia entre R$ 352 e R$ 512 a depender do dia. Mas, quem quiser viajar na próxima quinta-feira (8) e retornar no domingo (18) seguinte pagará R$ 344,66, total de ida e volta. De acordo com Fabiano Oliveira, a empresa não se caracteriza como Low Cost (baixo custo), mas oferece tarfias que são acessíveis ao mais diversos estratos sociais.

"Turismo, negócios, a ITA vem para democratizar todo o processo. Turismo, negócio, corporativo, todo o processo é atingido por nós. A ITA também atende grupos mais populares", afirmou.

O preço é um pouco mais alto do que a simulação feita por nossa reportagem para um voo com o mesmo destino e nas mesmas datas pela GOL: R$ 342,80. Também olhamos o preço pela na Azul, que ficou R$516,08 e na Latam, R$407,66. Por fim, também fomos até o site MaxMilhas, site que oferece passagens aéreas por preço mais econômico, com descontos. Nele, as passagens são obtidas por meio de pontos ou milhas que pessoas compram e vendem. Dessa forma, mesmo sem possuir milha, é possível encontrar pessoas interessadas em fazer dinheiro vendendo as suas próprias milhas.

Bom, neste caso, a nossa simulação conseguiu voos da Latam por R$344,66 ida e volta - o mesmo preço encontrado na ITA, mas somente podendo viajar com 10kg de bagagem de mão.