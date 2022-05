Nova edição do Braskem Recicla acontece em Salvador de 3 a 12 de junho

O projeto Braskem Recicla terá uma nova edição em Salvador, entre 3 e 12 de junho, na Semana do Meio Ambiente. A ação, realizada pela startup SOLOS com patrocínio da Braskem, vai instalar a estrutura geodésica da iniciativa no Salvador Shopping. A expectativa é de arrecadar 17 toneladas de resíduo no período. A ideia por trás do projeto é incentivar a práticas de hábitos como consumo consciente e descarte correto de resíduos.

Para a diretora de Marketing e Comunicação da Braskem, Ana Laura Sivieri, a plataforma criativa de aprendizado e prática sobre pós-consumo de embalagens ajuda a aumentar a consciência ambiental da população. "Por meio de uma experiência interativa, queremos demonstrar que é possível repensar o consumo, ter atitudes mais conscientes, reaproveitando o plástico e auxiliando no fechamento do ciclo da economia circular. Desta maneira, estamos construindo nosso futuro com ações positivas agora", explica Ana Laura.

O projeto traz uma infraestrutura imersiva e sustentável, fabricada com 1,7 tonelada de plásticos reciclados, o equivalente a aproximadamente 34 mil embalagens de shampoo. Adultos e crianças podem participar também de um jogo sobre o ciclo de reciclagem com um tabuleiro humano, além de aprender sobre a economia circular com a exposição "Meu lixo vai para onde eu levar". Os visitantes também devem levar resíduos para descarte.

A expectativa é que a entrega de resíduos gere uma renda de R$ 10 mil para as cooperativas de reciclagem Cooperguary e CAEC, que vão participar do projeto. Nas três primeiras edições na capital baiana, o Braskem Recicla atingiu 8,5 mil pessoas, arrecadando 30,1 toneladas de resíduos e gerando uma renda de mais de R$ 60 mil.

"Nesta quarta edição de Salvador, esperamos alcançar resultados recordes, o que evidencia o crescimento e o amadurecimento da ação, justamente por trazermos a participação efetiva de todos os atores: indústria, poder público, cooperativas, varejistas e o público em geral", diz Saville Alves, co-fundadora da SOLOS.

Instalado no L1 do Salvador Shopping, na entrada de acesso ao metrô, por onde passam mais de 15 mil pessoas por dia, essa edição busca ampliar a reflexão sobre pós-consumo e coleta seletiva. “O Salvador Shopping, bem como o Grupo JCPM, possui em seu DNA valores de governança ambiental, social e corporativa atuante que agrega ao seu compromisso social, ambiental e sustentável. Estamos muito otimistas com esta ação, afinal, investimos em ações e eventos com este foco, pois entendemos a sua relevância para o nosso público e sociedade. Assim será essa parceria com a Braskem, empresa que leva a sério as temáticas e tem como premissa o consumo responsável”, explica José Luiz Miranda, superintendente do Salvador Shopping.

A ação conta com o apoio institucional da Prefeitura de Salvador, através da Secretaria de Sustentabilidade e Resiliência (Secis) e da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb), que fornece caminhões para apoiar a coleta de materiais recicláveis em várias zonas da cidade.

“O Braskem recicla é uma importante iniciativa onde conseguimos aliar educação ambiental, com qualificação sobre economia circular, além de promover mais interatividade para despertar a consciência sustentável da população”, afirma Marcelle Moraes, secretária da SECIS. “Sabemos o quanto essa ação tem transformado o olhar das pessoas em relação ao descarte de resíduos, repensando seus hábitos de consumo e refletindo cada vez mais sobre a importância de adotar práticas sustentáveis no dia a dia. Por isso, pela terceira vez a Limpurb vai integrar essa parceria, prestando todo o suporte logístico necessário e garantindo que todo o material recolhido seja direcionado para as cooperativas que estão sendo contempladas pela a iniciativa”, destacou o presidente da Limpurb, Omar Gordilho.

SERVIÇO

Braskem Recicla

Quando: de 3 a 12 de junho

Onde: Salvador Shopping, no L1, na entrada do acesso ao metrô

O que: plataforma criativa que proporciona uma experiência sustentável com visita a exposição sobre pós-consumo, jogo sobre reciclagem, orientação sobre descarte correto e consumo consciente e entrega voluntária de resíduos

Entrada: gratuita