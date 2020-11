Nova edição do Serviço de Orientação Empreendedora inscreve até a quinta (12)

A nova edição do Serviço de Orientação Empreendedora (SOE), organizada pela In Pacto, criada pelo Parque Social, está com inscrições abertas até esta quinta-feira (12). O evento, com tema "Comunicação visual para empreender", acontece no dia 17 de novembro. Interessados podem se inscrever clicando aqui.

A orientação gratuita é voltada para empreendedores de segmentos econômicos distintos, como comércio, economia criativa, turismo, eventos e gastronomia, entre outros que foram impactados pela pandemia da covid-19. Os encontros são individuais e têm duração de uma hora. Eles acontecem virtualmente, por meio do Google Meet, e contam sempre com a participação da In Pacto.

A primeira edição aconteceu em 6 de outubro, em parceria com a Startei Empreendedorismo e Inovação e com o Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge), O tema foi "Os primeiros passos para empreender". A segunda edição prestou orientação sobre como precificar produtos e serviços, em parceria das duas instituições já citadas e também da Wakanda, negócio incubado na In Pacto. A terceira edição, mais recente até agora, aconteceu no último dia 3 com o tema "Aspectos jurídicos para empreender".

Desde que foi iniciado, o serviço já atendeu a 30 negócios, com a disponibilização de uma média de 16 vagas por encontro, distribuídas pelos turnos da manhã e tarde.

“Pensamos em uma espécie de trilha com temas que se complementam. Dessa forma, quem participa de todos os encontros têm acesso a uma informação mais completa. Estamos indo para a quarta edição e tivemos uma procura superior à que estávamos esperando, tanto que tivemos que selecionar alguns empreendedores”, conta Randerson Almeida, coordenador técnico da In Pacto.

Com o SOE, foi possível perceber que muitas pessoas que foram impactadas peos efeitos da pandemia estão buscando caminhos no empreendedorismo. “Um de nossos objetivos é justamente orientar e apoiar esses negócios para que eles se estruturem e possam sobreviver no mercado onde atuam. E um segundo objetivo indireto é identificar negócios que a In Pacto apoia para que sejam estimulados a participar da próxima seleção para incubação e pré-incubação, que deve ocorrer no próximo mês”, explica.