Nova escola do Imbuí tem salas climatizadas e vai atender 250 alunos

Quem conhecia o antigo Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) União da Boca do Rio, no Imbuí, vai levar um susto ao visitar o local. Depois que a estrutura em pré-moldado foi demolida, em outubro do ano passado, uma nova unidade foi levantada e o resultado foi entregue nesta segunda-feira (23). Com capacidade para tender até 250 estudantes, a construção não lembra em nada o antigo prédio caindo aos pedaços.

A mudança começa na entrada. Antes, um terreno irregular e ladeado por mato levava às salas onde as crianças estudavam. Agora, um portão guarda o acesso ao pátio e em seguida ao salão principal. São dez salas climatizadas e com renovação de ar, sala multiuso com divisória retrátil para criação de dois espaços isolados, playground, recreio descoberto, sanitários, estacionamento, refeitório, cozinha com triagem de alimentos, entre outros.

A empregada doméstica Ana Rita Macêdo, 40 anos, tem uma filha que vai começar o ano letivo em 2022. “Estava procurando uma escola, mas já encontrei. Vai ser essa aqui. Estava observando a construção sempre que passava, mas não sabia que já seria entregue. Vou correr atrás dessa vaga”, disse.

Atualmente, a unidade tem 188 alunos matriculados na Educação Infantil, ou seja, são crianças que estão na creche e pré-escola, em tempo integral. Mas a nova estrutura poderá aumentar esse número para cerca de 250 vagas. O prefeito Bruno Reis fez a entrega oficial do novo Cmei e destacou o resultado das obras.

“É uma estrutura de muita qualidade e que não deixa a desejar em nada na comparação com uma escola particular de Salvador. Esse tem sido o padrão que nós estamos imprimindo na educação da nossa cidade, para oferecer educação cada vez melhor para a nossas crianças”, disse.

O investimento foi de mais de R$ 3,5 milhões no novo prédio de 1.486 m². O secretário municipal de Educação, Marcelo Oliveira, aproveitou a oportunidade para pedir que os pais mandem as crianças para as escolas. A rede municipal de ensino de Salvador retomou as atividades presenciais nesta segunda-feira (23), depois de um ano e meio fechada.

“Hoje, coincidentemente, junto com a entrega desse prédio nós estamos na expectativa do retorno definitivo às aulas presenciais, ainda que de forma alternada, com os alunos vindo em dias alternados, mas com todos os professores em sala. Fica o meu apelo para que todas as famílias, pais e responsáveis mandem as crianças para a escola já que esse é um ambiente seguro”, disse.

A prefeitura anunciou também a compra de 114 mil tablets para as crianças aprimorarem o estudo de forma remota, pequenos notebooks para os professores e um portal pedagógico com conteúdos novos e mais interativos. A expectativa é de que todo esse material chegue ao município até o final de 2021.

O Cmei fica na Rua Jayme Sapolnik, no Imbuí. Algumas crianças já conheceram a estrutura em que vão estudar e aproveitaram para testar a resistência do piso correndo de um lado para o outro. Segundo o secretário, outras cinco escolas desse tipo serão entregues até o final do ano.