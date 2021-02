Nova etapa da Operação Faroeste deve ser deflagrada ainda este mês

O Ministério Público Federal (MPF) está prestes a concluir os preparativos para mais uma fase da Operação Faroeste, prevista para ser deflagrada ainda este mês. De acordo com integrantes da equipe destacada para tocar as investigações sobre a venda de sentenças no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ), a Procuradoria-Geral da República (PGR) já remeteu os pedidos relativos à nova etapa do cerco ao relator do caso no Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Og Fernandes. Ao mesmo tempo, recebeu sinal verde para acelerar os procedimentos necessários ao cumprimento de buscas e apreensões em diversos endereços no estado e eventuais mandados de prisão.

Conta de somar

Parte dos próximos alvos ainda não é formalmente investigada pela Faroeste, embora esteja entre os nomes citados por delatores e testemunhas ouvidas pelo MPF. A lista, confirmou a Satélite, inclui até quatro desembargadores, que devem ser afastados do cargo pelo STJ por suspeita de envolvimento no esquema.

Fio de novelo

A delação premiada da desembargadora presa Ilona Márcia Reis é apontada por investigadores do esquema como provável origem da futura etapa da Faroeste. Conforme noticiado na edição de ontem, o acordo entre a magistrada e o MPF foi oficializado recentemente, após Ilona fornecer uma série de detalhes que sabe sobre a participação de membros do TJ, empresários, operadores e advogados na rede de propina e comércio de decisões judiciais.

Caso ou acaso

Coincidência ou efeito direto da próxima etapa da Faroeste , o STJ cancelou as audiências em que seriam ouvidas testemunhas arroladas por outro delator, o advogado Júlio César Cavalcanti, previstas para ontem e anteontem. O cancelamento ocorreu após Cavalcanti solicitar a desistência de todas as testemunhas apresentadas por ele.

Aperto na porta

Um grupo de 21 deputados estaduais, a maioria do PT, pressiona o presidente da Assembleia, Adolfo Menezes (PSD), pela volta das atividades presenciais na Casa. Até agora, Menezes resiste.

Briga de direita

A deputada federal Dayane Pimentel (PSL) foi intimada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, a prestar esclarecimentos, em até 15 dias, sobre a queixa-crime de calúnia apresentada pela advogada Rebeca Martins, fundadora do movimento Direita Independente da Bahia, grupo da tropa de choque bolsonarista nas redes sociais. Rebeca, que se tornou inimiga de Dayane após a deputada romper politicamente com o presidente Jair Bolsonaro, acusa a parlamentar de difamá-la em um vídeo postado na internet.

Dia D

O governador Rui Costa (PT) e o prefeito Bruno Reis (DEM) marcaram para o fim da tarde de hoje a reunião para discutir a volta às aulas em Salvador. O encontro é considerado decisivo para o processo de reabertura das escolas.