Nova etapa de requalificação da orla no Farol de Itapuã é iniciada

A terceira etapa de obras no entorno do Farol da Barra teve ordem de serviço assinada nesta quarta-feira (18) pelo prefeito ACM Neto e, com isso, mais um trecho da orla será requalificado, com investimento de R$ 2 milhões em recursos próprios. As intervenções vão acontecer entre as ruas da Canção e da Música, passando pela Rua da Literatura. A previsão para conclusão é de quatro meses.

Estiveram ao lado do prefeito no evento os titulares da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Luciano Sandes, e da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), Tânia Scofield. O projeto foi elaborado pela FMLF e a obra terá a execução coordenada pela Seinfra, por meio da Superintendência de Obras Públicas (Sucop).

Neto afirmou que a obra vai beneficiar um dos trechos mais movimentados de Itapuã. “A valorização da orla é importantíssima para Salvador, seja morador, turista ou mesmo a economia da cidade. Aqui em Itapuã, então, nem se fala, pois é uma área que ficou há muito tempo esquecida e está ficando ainda mais bonita. Um dos desafios, inclusive, é organizar e disciplinar este trecho de orla após a intervenção, para oferecer à população mais qualidade do uso deste ponto da região”, afirmou o prefeito.

(Foto: Valter Pontes/Secom/Divulgação)

As melhorias que serão feita nessa etapa incluem a criação de uma calçada compartilhada, ligando a Rua da Canção e a Rua da Música. Haverá, ainda, requalificação da Colônia de Pescadores e a manutenção da fábrica de gelo em apoio a estes trabalhadores.

Serão criadas duas pequenas praças onde serão implantados mobiliários urbanos, como bancos e lixeiras, e será mantido o espaço para guardar caiaques. A urbanização inclui contenção marítima, implantação de rampas e escadas de acesso à praia, iluminação em LED, passeio em concreto e meio-fio em granito, pisos intertravado e tátil, recapeamento asfáltico, guarda-corpo em inox e paisagismo.

Em 2018, a prefeitura concluiu a primeira etapa de requalificação na região, ao custo de R$ 4 milhões, no trecho entre as casas da Marinha e a curva da casa onde viveu o poeta Vinícius de Moraes. Na segunda etapa, concluída em 2019, as melhorias foram promovidas na extensão de 800 metros entre a Vila Naval e a Rua da Canção, passando pelas ruas Olindina e Nova Canaã.