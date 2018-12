Nova falha permitiu acesso a fotos de 6,8 milhões no Facebook

O Facebook admitiu nesta sexta-feira (14) uma nova falha que permitiu que aplicativos de terceiros tivessem acesso a fotos de 6,8 milhões de usuários da rede social. O erro na plataforma dava acesso inclusive a fotos que foram carregadas no site, mas não chegaram a ser compartilhadas com amigos ou público. Segundo o Facebook, a falha já foi corrigida. Até 1,5 mil de apps podem ter tido acesso indevido por conta do erro.

A postagem foi feita em uma página voltada para desenvolvedores or um funcionário da empresa. O erro permitiu o acesso por doze dias no mês de setembro.

Essa é apenas mais uma falha de segurança na rede social, que esse ano enfrentou vários problemas do tipo. No mesmo mês de setembro, o Facebook revelou que um outro erro permitiu acesso a dados de mais de 50 milhões de usuários. Hoje, o Facebook disse que os usuários afetados pela nova falha serão informados via mensagem pela própria rede social.

O erro acontecia quando o usuário dava permissão de acesso para que um aplicativo terceiro visualizasse as fotos do usuário nas redes sociais. "Nós geralmente só permitimos acesso às fotos que são postadas na linha do tempo. Neste caso, o bug potencialmente deu a desenvolvedores acesso a outras fotos, como as postadas no Marketplace ou nas Stories. O erro também afetou fotos postadas e não compartilhadas", explica o post.

Diante dos problemas recentes, o Facebook aumentou a recompensa paga a pessoas que acharem bugs na rede. Neste ano, já foram pagos US$ 1,1 milhão em prêmios para esse tipo de caso - o maior valor individual foi de US$ 50 mil.